Охота на ведьм: в США развернулась травля Мерил Стрип

Плакаты появились неподалеку от студии 20th Century Fox, которая вскоре должна выпустить фильм «Секретное досье», в котором играет Стрип, и возле дома актрисы в Пасадене.

Инициатором травли Мерил Стрип выступила актриса Роуз Макгоуэн, в свое время обвинившая Харви Вайнштейна в домогательствах. Макгоуэн сильно разозлило то, что Стрип собирается поддержать акцию протеста против харрасмента и прийти на «Золотой глобус» в черном наряде.

Однако и Мерил не стала отмалчиваться и написала письмо, в котором пояснила свою позицию.

«Я молчала не специально, – сообщила она. – Я не знала. Я не одобряю насилие. Я не знала. Я не хочу, чтобы молодые девушки подвергались насилию. Харви Вайнштейну нужны были мы, потому что наше с ним общение купило ему доверие и возможность соблазнять девушек».

Также актриса добавила, что хотела связаться с Макгоуэн по телефону, но та не отвечает на звонки. Звезда кино и трехкратная обладательница «Оскара» выразила сожаление о том, что Роуз считает ее врагом.

Напомню, недавно Роуз Макгоуэн арестовали за хранение наркотиков, но она была отпущена под залог в пять тысяч долларов.

Фото: The Hollywood Reporter