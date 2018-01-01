ТЕЛЕКРИТИКА

Официанты не дождались чаевых от Цукерберга и подали иск в суд

Дуся

Официанты и повара из Ямайки, которых наняли для работы в Yellowstone Club (штат Монтана), обратились в суд с жалобой на то, что после обслуживания бизнесменов Марка Цукерберга и Уоррена Баффета им не выплатили чаевых. Об этом пишет Bloomberg.


Как сообщает издание, ямайским поварам, официантам, барменам и уборщицам при устройстве на работу обещали $600 за ночь, однако фирма из штата Джорджия, нанявшая гастарбайтеров, все чаевые после обслуживания Цукрберга забрала себе.

Тогда работники из Ямайки, которых было около сотни, подали коллективный иск в суд Монтаны с жалобой и требованием, чтобы чаевые им выплатили. Они заявили, что руководство Yellowstone Club не отнеслось к ним должным образом из-за их цвета кожи. 

Американская адвокатская контора, которая представляет ямайцев в суде, также направила жалобу в комиссию по равным условиям труда.

Представители отеля никак не прокомментировали случившееся.

Статьи по теме

Главное в разделе

Дуся

«Оля теперь вертушка». После травмы ведущей, проект «Оля» может остаться без Фреймут

Дуся

Новый ведущий «Орла и решки» появится в воскресном выпуске

Популярное на Телекритике



Дуся

«Оля теперь вертушка». После травмы ведущей, проект «Оля» может остаться без Фреймут

Дуся

Новый ведущий «Орла и решки» появится в воскресном выпуске

Культура

Турецкий телефеномен на «1+1»: как воссоздавали «великолепный» XVII век

Культура

Феномен «Телохранителя»: как незамысловатый сериал побил рейтинговый рекорд