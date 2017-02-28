Официально: Осадчая и Горбунов поженились

Ну наконец-то! Теперь все жаждущие узнать о личной жизни ведущей «Голосу країни» и«Светской жизни» Екатерины Осадчей могут выдохнуть! За неделю до рождения ребенка Осадчая и телеведущий Юрий Горбунов дали эксклюзивное интервью журналу Viva!, в котором рассказали о самом сокровенном.
«Градус общественного интереса к нашей паре уже настолько повысился, что мы поняли: пора расставить все точки над «і», – объясняют свое решение Екатерина и Юрий.
Все это время телеведущие не комментировали свои отношения и даже рождение ребенка. И вот этот момент настал!
«Только лишь потому, что запрос наших зрителей достиг максимума, уже в Google интересуются нашими отношениями, мы решили о них рассказать: наш ребенок будет рожден в официальном браке», – заявила пара.