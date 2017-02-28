ТЕЛЕКРИТИКА

Официально: Осадчая и Горбунов поженились

Дуся

Ну наконец-то! Теперь все жаждущие узнать о личной жизни ведущей «Голосу країни» и«Светской жизни» Екатерины Осадчей могут выдохнуть! За неделю до  рождения ребенка Осадчая и телеведущий Юрий Горбунов дали эксклюзивное интервью журналу Viva!, в котором рассказали о самом сокровенном.

«Градус общественного интереса к нашей паре уже настолько повысился, что мы поняли: пора расставить все точки над «і», – объясняют свое решение Екатерина и Юрий.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая

Фото: тут и далее viva.ua

Все это время телеведущие не комментировали свои отношения и даже рождение ребенка. И вот этот момент настал!

«Только лишь потому, что запрос наших зрителей достиг максимума, уже в Google интересуются нашими отношениями, мы решили о них рассказать: наш ребенок будет рожден в официальном браке», – заявила пара.

Вот так! Катя Осадчая и Юрий Горбунов теперь муж и жена.


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