Официально: Осадчая и Горбунов поженились

Ну наконец-то! Теперь все жаждущие узнать о личной жизни ведущей «Голосу країни» и«Светской жизни» Екатерины Осадчей могут выдохнуть! За неделю до рождения ребенка Осадчая и телеведущий Юрий Горбунов дали эксклюзивное интервью журналу Viva!, в котором рассказали о самом сокровенном.

«Градус общественного интереса к нашей паре уже настолько повысился, что мы поняли: пора расставить все точки над «і», – объясняют свое решение Екатерина и Юрий.