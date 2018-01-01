Официально: Кремль прокомментировал запрет Юлии Самойловой на въезд в Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение СБУ о запрете на въезд российской певицы неудачным, несправедливым и серьезно подрывающим авторитет, сообщает ТАСС.

Кремль надеется, что Киев пересмотрит решение о запрете на въезд на Украину российской участницы Евровидения-2017 Юлии Самойловой.



«Безусловно, решение украинской стороны серьезным образом девальвирует предстоящий конкурс, это наносит удар по престижу Евровидения», - сказал представитель Кремля, отметив, что организаторы этого международного конкурса уже выразили сожаление в связи с решением СБУ относительно Самойловой.

«Мы также считаем это решение чрезвычайно неудачным, и на самом деле мы бы конечно ожидали, что это решение до конкурса будет пересмотрено и российская участница сможет принять участие в этом конкурсе», - подчеркнул Песков.

Комментируя призывы перестать российской стороне участвовать в Евровидении вовсе в связи с этой ситуацией, пресс-секретарь президента отметил, что речь идет о запрете в отношении Самойловой не со стороны Евровидения, а со стороны Киева.

«Здесь, безусловно, у этой истории есть конечно эмоциональная и морально-этическая сторона, но есть и фактологическая», - сказал Песков.

По его словам, «фактологическая сторона четко свидетельствует о том, что, безусловно, подрывается авторитет этого конкурса, по крайней мере у такого важного участника с таким большим населением как Российская Федерация».

«А что касается украинской стороны, то решение (СБУ), с нашей точки зрения, абсолютно несправедливое, оно неудачное, и мы все-таки надеемся, что оно будет пересмотрено», - еще раз подчеркнул представитель Кремля.



