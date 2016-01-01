Официальные монаршие СМИ заявили о смерти Елизаветы ІІ...

Если вы следите за жизнью британского королевского двора, то наверняка заметили, что королева Елизавета ІІ в последнее время часто жаловалась на плохое самочувствие. Тут уж многие забеспокоились: все-таки возраст у ее величества вполне серьезный, кабы не осталась Великобритания без королевы. А тут масла в огонь подлили еще журналисты официального сайта британской королевской семьи, которые вчера, 10 января, разместили новость о кончине Елизаветы ІІ. Спустя некоторое время заметка была удалена, сообщает издание Grazia.

Редакция сайта и пресс-служба королевы отказывается комментировать тревожную новость, равно как сам факт публикации и последующего удаления поста. Некоторые блогеры уверены, что королева действительно скончалась, но этот факт пока держат в тайне по семейным и политическим соображениям. Другие предполагают, что новость могла появиться на сайте в результате хакерской атаки или оплошности редактора.

Последний раз королева появлялась на публике 8 января — Елизавета II в компании супруга принца Филиппа направлялась в церковь. Отметим, что британские газеты часто сообщали о неважном самочувствии монарха, но семья Виндзоров славится долголетием. Королеве-матери Елизавете на момент смерти был 101 год.

Фото: Instagram