Одиннадцатилетняя девочка обвинила журнал комиксов в сексизме

Одиннадцатилетняя фанатка комиксов Беа Ратерфорд написала Beano письмо, в котором обвиняет издателей журнала в сексизме. Девочке не понравилось то, что в конкурсе, который устроило издательство, победитель мог получить фигурки героев «Стражей галактики», за исключением единственного женского персонажа – Гаморы.

Еще одним поводом негодования юной Ратерфорд стала реклама подарков к Рождеству на страницах журнала: в розовых коробочках для девочек, а в синих – для мальчиков. Беа не стала терпеть такое гендерное разделение. Письмо опубликовал у себя в Twitter отец девочки и написал, что очень гордится своей дочерью.

Руководство Beano принесло Беа публичные извинения в Twitter. Также на письмо Ратерфорд обратила внимание известная в феминистских кругах журналистка Кейтлин Моран (Caitlin Moran). Она отметила, что письмо разгневанной девочки «довольно-таки крутое».