Один день из жизни журналиста в GIF

Сегодня, 8 сентября, я с вами, мои дорогие коллеги, отмечаю Международный день солидарности журналистов.

В этот праздник я решила рассказать одну очень близкую вашему сердцу историю. Речь пойдет об одном дне из жизни простого смертного журналиста. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем.

Утро! Срочно в Facebook. Не все еще знают о вашем экспертном мнении.

А теперь за работу. Сегодня вы будете хвалить власть.

Фото: platfor.ma

Затем ругать своих коллег.

Потом ругать власть и хвалить коллег.

А теперь настало время для новой шутки об «Игре престолов».

Обед. Время многозначительного поста ни о чем и чашечки кофе.

Ну а теперь прошло время баттлов в комментариях. О да! Вы дерзкий!

Рабочий день подошел к концу. Вы вдоволь поругались и достаточно похвалили власть. Вы морально истощены, но довольны собой. Вы – супержурналист!