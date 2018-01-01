ТЕЛЕКРИТИКА

Один день из жизни журналиста в GIF

Дуся

Сегодня, 8 сентября, я с вами, мои дорогие коллеги, отмечаю Международный день солидарности журналистов.


В этот праздник я решила рассказать одну очень близкую вашему сердцу историю. Речь пойдет об одном дне из жизни простого смертного журналиста. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем.

via GIPHY

Утро! Срочно в Facebook. Не все еще знают о вашем экспертном мнении.

via GIPHY

А теперь за работу. Сегодня вы будете хвалить власть.

Фото: platfor.ma

Затем ругать своих коллег.

via GIPHY

Потом ругать власть и хвалить коллег.

via GIPHY

А теперь настало время для новой шутки об «Игре престолов».

via GIPHY

Обед. Время многозначительного поста ни о чем и чашечки кофе.

via GIPHY

Ну а теперь прошло время баттлов в комментариях. О да! Вы дерзкий!

via GIPHY

Рабочий день подошел к концу. Вы вдоволь поругались и достаточно похвалили власть. Вы морально истощены, но довольны собой. Вы – супержурналист!

via GIPHY

Завтра новый день!

via GIPHY

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