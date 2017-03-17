Одесская Барби возмутила соцсети своей пятой точкой

«Обожаю свою длину волос! – пишет под роликом Валерия. – Но хочу еще длиннее!!! Если вам интересно отрастить длинные волосы в короткий срок, то пишите в «директ» – у меня есть прекрасная программа для вас!»

«Длина волос однозначно лучше видна на голой заднице»; «Это уже пошло» и еще много похожих высказываний посыпалось в комментариях к видео. Кстати, Лукьянова тоже активно участвовала в обсуждении, ей хватило времени ответить почти каждому пользователю. Но на этом она не остановилась и решила написать пост в Facebook на тему «Чем отличается белье от купальника».