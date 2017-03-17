Одесская Барби возмутила соцсети своей пятой точкой

Что-то давно мы ничего не слышали о Валерии Лукьяновой из Одессы, которую все называют Барби из-за кукольной внешности. Но долго ждать не пришлось – буквально на днях она возмутила соцсети новым видео. По словам девушки, она решила продемонстрировать длину своих волос. Только вот демонстрировала Валерия в одних стрингах. Собственно, это и стало причиной негодования подписчиков.
«Обожаю свою длину волос! – пишет под роликом Валерия. – Но хочу еще длиннее!!! Если вам интересно отрастить длинные волосы в короткий срок, то пишите в «директ» – у меня есть прекрасная программа для вас!»
«Длина волос однозначно лучше видна на голой заднице»; «Это уже пошло» и еще много похожих высказываний посыпалось в комментариях к видео. Кстати, Лукьянова тоже активно участвовала в обсуждении, ей хватило времени ответить почти каждому пользователю. Но на этом она не остановилась и решила написать пост в Facebook на тему «Чем отличается белье от купальника».
К слову, последнее время одесситка живет в Мексике.
Фото: facebook.com/valeriyalukyanova