Очередное late-night show? ТРК «Украина» работает над новым проектом с Александром Скичко

«Без паніки» – развлекательное вечернее шоу, в котором Александр Скичко впервые выступит не только в роли ведущего, но и в роли продюсера. Что это означает – догадайтесь сами. Как сообщают на ТРК «Украина», «в эфире программы будут обсуждаться в легкой и ироничной форме самые актуальные и резонансные новости Украины и мира, а также нашумевшие посты в соцсетях».

Кстати, последний раз я что-то подобное слышала, когда запускался проект «Вечернее шоу с Юрием Марченко» на «UA:Перший», после запуска которого медийщики сошлись во мнении, что украинский зритель к формату talk-show пока что еще не готов.

«Сейчас люди сосредотачиваются на негативе, который слышат в новостях. Мы намерены изменить эту ситуацию и показать нашим зрителям другую сторону медали, сфокусировать их внимание на позитиве. А поможет нам в этом юмор, так что, без паники!» – прокомментировал старт нового проекта Александр Скичко.

По словам директора департамента по развитию юмористических программ канала «Украина» Ивана Букреева, канал «Украина» давно рассматривал идею запустить подобный проект. Помимо этого, ТРК «Украина» интригует, что в студии со Скичко будут также звездные соведущие. Кого же будем интервьюировать? Зрителей? А впрочем, давайте просто дождемся деталей. Дата премьеры проекта пока неизвестна.