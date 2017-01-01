Очередь на красную дорожку и острые шутки Потапа: как прошла церемония YUNA-2017

Стояли, в общем, журналисты, стояли в сторонке, фотоаппараты в руках теребя, потому что ждали артистов. И вот уже ближе к началу церемонии все вдруг вспомнили о том, что нужно же продефилировать! Вот тут и образовалась ужасная очередь у входа на красную дорожку. Каждый , конечно, удивлял как мог. Об этом расскажу отдельно, так что перебегаем в концертный зал.

После трехчасового позирования певцов, певиц, актеров, телеведущих перед камерами захожу в зал в надежде увидеть потрясающую церемонию награждения. Но вдруг госпожа билетерша говорит, что места прессы – под стеночкой. Под стеночкой – это значит прислониться к ней на два с половиной часа и желательно не двигаться, ведь прямой эфир! Хорошо, что Муси не было, а то она сказала бы, кто и на что должен опираться. Но давайте не будем о грустном, все-таки концерт был отличный. И, кстати, место в зале я таки нашла, несмотря на то что зрителей было довольно много.