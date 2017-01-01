Очередь на красную дорожку и острые шутки Потапа: как прошла церемония YUNA-2017

Ой, о чем только не узнаешь на этих церемониях! В этом году я поделюсь с вами особенностями организации премии YUNA-2017, секретом от Захура, как получить заветную статуэтку и, разумеется, лучшими фотографиями события.
Ну что вам сказать, друзья? В прекрасном расположении духа я пришла лицезреть звезд, шагающих по красной дорожке. А тут смотрю – вместо дорожки пару метров ткани красного цвета, да и звезды прилично опаздывают. Правила игры были такими: без благословения ведущего никто не мог зайти на дорожку. Ведущим, кстати, был вот этот товарищ.
Стояли, в общем, журналисты, стояли в сторонке, фотоаппараты в руках теребя, потому что ждали артистов. И вот уже ближе к началу церемонии все вдруг вспомнили о том, что нужно же продефилировать! Вот тут и образовалась ужасная очередь у входа на красную дорожку. Каждый , конечно, удивлял как мог. Об этом расскажу отдельно, так что перебегаем в концертный зал.
После трехчасового позирования певцов, певиц, актеров, телеведущих перед камерами захожу в зал в надежде увидеть потрясающую церемонию награждения. Но вдруг госпожа билетерша говорит, что места прессы – под стеночкой. Под стеночкой – это значит прислониться к ней на два с половиной часа и желательно не двигаться, ведь прямой эфир! Хорошо, что Муси не было, а то она сказала бы, кто и на что должен опираться. Но давайте не будем о грустном, все-таки концерт был отличный. И, кстати, место в зале я таки нашла, несмотря на то что зрителей было довольно много.
«Артисты, начинайте комплексовать, папочка на сцене!» – решил не церемониться с подводкой к началу концерта ведущий премии YUNA-2017 Потап.
На самом деле певец приготовил немало шуток на весь концерт и отлично справился с ролью ведущего. Особенно мне понравилась шутка о Тине Кароль и Светлане Лободе.
Едут в одном купе Лобода и Кароль и спорят:
– Я лучшая артистка! – говорит Тина.
– Нет, я! – отвечает Света.
– Нет, я! – не унимается Тина.
– Я! – настаивает Света.
– Девочки, хватит ссориться, – говорит тихонько зашедший в купе Монатик. – Помогите мне лучше матрац со второй полки достать!
Певица очень переживала, чтобы правильно прочесть из списка имена номинантов. Но, к счастью, в категории «Лучший дуэт» победили Джамала и «ДахаБраха», поэтому Камалия с легкостью справилась с задачей.
Кстати, Джамала также выиграла в номинации «Лучший соло-артист», но лично не смогла получить ни одной статуэтки, так как не присутствовала на премии. Дело в том, что певица в это время была на другой музыкальной церемонии – BritAwards. Наверное, Англии нужнее. Группы «ДахаБраха» тоже не было во дворце «Украина», поэтому статуэтка осталась в руках у Захура. К слову сказать, на церемонии я не заметила и номинанток Тину Кароль и Светлану Лободу.
Зато Захур рассказал, как к нему за кулисами подошла Оля Полякова и спросила, как же получить хотя бы одну статуэтку. «Поцелуй меня в щечку – и получишь», – ответил он.
– Такая большая, а в сказки верит, – сказал зрителям Захур.
Вот такая она эта церемония!
Кстати, вы простите за несколько нечетких снимков. Просто фотографов почему-то выгоняли с тех мест в зале, где удобно было снимать, поэтому мы выкручивались как могли – YUNA-2017 все-таки.
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