ТЕЛЕКРИТИКА

Очередь на красную дорожку и острые шутки Потапа: как прошла церемония YUNA-2017

Отсутствие главных номинантов, лучший дуэт по версии Камалии и минута молчания в память о Максиме Папернике

Дуся

Ой, о чем только не узнаешь на этих церемониях! В этом году я поделюсь с вами особенностями организации премии YUNA-2017, секретом от Захура, как получить заветную статуэтку и, разумеется, лучшими фотографиями события.


Ну что вам сказать, друзья? В прекрасном расположении духа я пришла лицезреть звезд, шагающих по красной дорожке. А тут смотрю – вместо дорожки пару метров ткани красного цвета, да и звезды прилично опаздывают. Правила игры были такими: без благословения ведущего никто не мог зайти на  дорожку. Ведущим, кстати, был вот этот товарищ.

Фото тут и далее: Максим Лисовой

Стояли, в общем, журналисты, стояли в сторонке, фотоаппараты в руках теребя, потому что ждали артистов. И вот уже ближе к началу церемонии все вдруг вспомнили о том, что нужно же продефилировать! Вот тут и образовалась ужасная очередь у входа на красную дорожку. Каждый , конечно, удивлял как мог. Об этом расскажу отдельно, так что перебегаем в концертный зал.

После трехчасового позирования певцов, певиц, актеров, телеведущих перед камерами захожу в зал в надежде увидеть потрясающую церемонию награждения. Но вдруг госпожа билетерша говорит, что места прессы – под стеночкой. Под стеночкой – это значит прислониться к ней на два с половиной часа и желательно не двигаться, ведь прямой эфир! Хорошо, что Муси не было, а то она сказала бы, кто и на что должен опираться. Но давайте не будем о грустном, все-таки концерт был отличный. И, кстати, место в зале я таки нашла, несмотря на то что зрителей было довольно много.

Открыли премию YUNA-2017 группа ТНМК. Ребята спели свои песни вместе с номинантами YUNA-2017 – фронтменом группы O.Torvald Женей Галичем и певицей MamaRika.

Клевый квартет, кстати, получился!

«Артисты, начинайте комплексовать, папочка на сцене!» – решил не церемониться с подводкой к началу концерта ведущий премии YUNA-2017 Потап.

На самом деле певец приготовил немало шуток на весь концерт и отлично справился с ролью ведущего. Особенно мне понравилась шутка о Тине Кароль и Светлане Лободе

Едут в одном купе Лобода и Кароль и спорят:

– Я лучшая артистка! – говорит Тина.

– Нет, я! – отвечает Света.

– Нет, я! – не унимается Тина.

– Я! – настаивает Света.

– Девочки, хватит ссориться, – говорит тихонько зашедший в купе Монатик. – Помогите мне лучше матрац со второй полки достать!

Папочка Потап ко всему прочему еще и хорошо справился с  ролью продюсера, ведь группа «Время и  Стекло» выиграли в  номинации «Лучшая поп-группа», а  MOZGI Entertainment в  очередной раз признали лучшим менеджером артиста

Объявляли победителей приглашенные медийщики: и Игорь Кондратюк, и Ольга Горбачева с Юрием Никитиным, и Сергей Кузин, и Андре Тан, и Олег Скрипка, и, конечно же,  Мохаммад Захур с Камалией.

«Да простит меня Томас Андерс, но наш дуэт с Захуром  – лучший»,  – сказала Камалия. Напомню,  что  Камалия вместе с Андерсом однажды спела дуэтом и сняла совместный клип 

Певица очень переживала, чтобы правильно прочесть из списка имена номинантов. Но, к счастью, в категории «Лучший дуэт» победили Джамала и «ДахаБраха», поэтому Камалия с легкостью справилась с задачей.

Кстати, Джамала также выиграла в номинации «Лучший соло-артист», но лично не смогла получить ни одной статуэтки, так как не  присутствовала на  премии. Дело в том, что певица в  это время была на  другой музыкальной церемонии  – BritAwards. Наверное, Англии нужнее. Группы «ДахаБраха» тоже не было во дворце «Украина», поэтому статуэтка осталась в руках у Захура. К слову сказать, на церемонии я не заметила и номинанток Тину Кароль и  Светлану Лободу.

Зато Захур рассказал, как к  нему за  кулисами подошла Оля Полякова и спросила, как же получить хотя бы одну статуэтку. «Поцелуй меня в щечку –  и получишь», – ответил он.

– Такая большая, а в сказки верит, – сказал зрителям Захур.

Концерт, между прочим, порадовал. Артисты выступали, словно на домашнем вечере: с кайфом, с радостью, с огнем!

Участники группы «Агонь» сказали мне , что пришли хорошо провести время и развлечься. Собственно, как всегда

«Время и Стекло» разбили всех вдребезги

Навернопотомучто-о-о-о-о-о, все это мои чувст-чувс-чувст-чувства!

Дмитрий Шуров, как обычно, вознес всех до небес своим райским исполнением...

...и полной отдачей

DZIDZIO исполняют новую песню «Не матюкаюся», где рассказывают о том, что говорить плохие слова нехорошо

Отряд танцоров, декорации, компьютерная графика, уникальная песня – Камалия на сцене!

Камалия довольна – значит, и Захур доволен

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина порадовала зрителей новым украиноязычным треком

Сразу же после выступленияThe Hardkiss объявили победителями в номинации «Лучшая рок-группа». Юля сказала, что еще пару лет назад они не  могли и  мечтать о  таком.

Фронтмен группы O.Torvald Женя Галич поздравляет Юлю

Но все  же самым неожиданным и  трогательным моментом церемонии  была минута молчания в память о Максиме Папернике. Павел Шилько сказал, что это меньшее, что мы  можем сделать в  память об  этом человеке. Также Павел отметил: в 2016 году ушли из жизни многие великие личности мирового шоу-бизнеса, такие как Леонард Коэн, Джордж Майкл. Именно поэтому далее на  церемонии прозвучала песня Джорджа Майкла Freedom в  исполнении молодого артиста Dima Libra.

Dima Libra

Церемония подходила к концу: Монатик кружил...

Вокруг него весь мир кружит

...а MOZGI качали

А вместе с ребятами на сцене новая подопечная Потапа Мишель Андраде. Ну умеет же человек выбирать солисток в группу!

Вот такая она эта церемония!

Кстати, вы  простите за  несколько нечетких снимков. Просто фотографов почему-то выгоняли с  тех мест в  зале, где удобно было снимать, поэтому мы  выкручивались как могли – YUNA-2017 все-таки.



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