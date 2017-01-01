Объявлены победители международного конкурса уличной фотографии

Организаторы международного конкурса уличной фотографии Street Photography Awards, который проводится при поддержке журнала LensCulture, назвали имена победителей 2017 года, передает издание Bird in Flight.

Победителем в категории «Серия» стал бельгиец Хакан Симсек, второе место досталось испанскому фотографу Альберте Перейре. Также в тройку призеров попал Антонио Привитера из Италии. В номинации «Одна фотография» жюри отметило работы бангладешского фотографа Моина Ахмеда, снимки Артита Лердракмонгкола из Таиланда и Илана Бурла из Израиля. Работы еще нескольких авторов получили специальное упоминание жюри.

В состав жюри в этом году вошли старший фоторедактор National Geographic Молли Робертс, член агентства Magnum Photos Джейкоб Ауэ Соболь и редактор Time Lightbox Оливер Лорен. Обладатели призовых мест получат премии в размере от $ 1 000 до $ 5 000 и возможность представить свои работы на выставках и крупных международных фестивалях.