ТЕЛЕКРИТИКА

Объявлены победители международного конкурса уличной фотографии

Дуся

Организаторы международного конкурса уличной фотографии Street Photography Awards, который  проводится при поддержке журнала LensCulture, назвали имена победителей 2017 года, передает издание Bird in Flight.

Победителем в категории «Серия» стал бельгиец Хакан Симсек, второе место досталось испанскому фотографу Альберте Перейре. Также в тройку призеров попал Антонио Привитера из Италии. В номинации «Одна фотография» жюри отметило работы бангладешского фотографа Моина Ахмеда, снимки Артита Лердракмонгкола из Таиланда и Илана Бурла из Израиля. Работы еще нескольких авторов получили специальное упоминание жюри.

В состав жюри в этом году вошли старший фоторедактор National Geographic Молли Робертс, член агентства Magnum Photos Джейкоб Ауэ Соболь и редактор Time Lightbox Оливер Лорен. Обладатели призовых мест получат премии в размере от $ 1 000 до $ 5 000 и возможность представить свои работы на выставках и крупных международных фестивалях.

Первое место в категории «Серия»

Фото: Хакан Симсек

Второе место в категории «Серия»

Фото: Альберте Перейра

Третье место в категории «Серия»

Фото: Антонио Привитера

Первое место в категории «Одна фотография»

Фото: Моин Ахмед

Второе место в категории «Одна фотография»

Фото: Артит Лердракмонгкол

Третье место в категории «Одна фотография»

Фото: Илан Бурла

Специальное упоминание жюри

Фото: Джутхарат Пиньодунячет

Специальное упоминание жюри

Фото: Этьенн Буйс

Специальное упоминание жюри

Фото: Streetmax 21

Финалист конкурса

Фото: Синди Горецки

Финалист конкурса

Фото: Линус Кнаппе

Финалист конкурса

Фото: Мануэль Арменис

Финалист конкурса

Фото: Серхио Гавальда

Финалист конкурса

Фото: Александре Гранд

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