ТЕЛЕКРИТИКА

Оборзел вконец: Канье Уэст новым треком оскорбил Ким Кардашьян и ее семью

Дуся

В своем новом сингле под названием XTCY 41-летний рэпер признается, что хотел бы заняться сексом сразу с четырьмя сестрами. Слушатели тотчас сообразили, что речь идет о сестрах супруги, которых как раз четыре.


Ким Кардашьян ошарашили строчки новой композиции ее мужа. Как сообщает инсайдер портала Radaronline, она считает, что ее муж "переусердствовал с эпатажем и перешел грань дозволенного".

"У вас бывают извращенные мысли? У меня их больше. У вас есть свояченицы, с которыми вы хотели бы переспать? У меня их четверо", - спел Канье.

Сообщается, что семья Кардашьян-Дженнер также в шоке от слов музыканта. Сестры Ким назвали композицию вульгарной и оскорбительной.

Сестры Кардашьян

Фото: Instagram

"Миссис Уэст просто в ярости, ведь он даже не показал ей текст песни перед тем, как ее выпустить", - отмечает источник, приближенный к семье.

Что касается самого Канье, то, судя по всему, ему все нипочем. Рэпер, недоумевает почему на него ополчились, и заверяет, что песня никого не может обидеть.

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