Оборзел вконец: Канье Уэст новым треком оскорбил Ким Кардашьян и ее семью

В своем новом сингле под названием XTCY 41-летний рэпер признается, что хотел бы заняться сексом сразу с четырьмя сестрами. Слушатели тотчас сообразили, что речь идет о сестрах супруги, которых как раз четыре.
"У вас бывают извращенные мысли? У меня их больше. У вас есть свояченицы, с которыми вы хотели бы переспать? У меня их четверо", - спел Канье.
Сообщается, что семья Кардашьян-Дженнер также в шоке от слов музыканта. Сестры Ким назвали композицию вульгарной и оскорбительной.
"Миссис Уэст просто в ярости, ведь он даже не показал ей текст песни перед тем, как ее выпустить", - отмечает источник, приближенный к семье.
Что касается самого Канье, то, судя по всему, ему все нипочем. Рэпер, недоумевает почему на него ополчились, и заверяет, что песня никого не может обидеть.