Оборзел вконец: Канье Уэст новым треком оскорбил Ким Кардашьян и ее семью

"У вас бывают извращенные мысли? У меня их больше. У вас есть свояченицы, с которыми вы хотели бы переспать? У меня их четверо", - спел Канье.

Сообщается, что семья Кардашьян-Дженнер также в шоке от слов музыканта. Сестры Ким назвали композицию вульгарной и оскорбительной.