Обещание выполнено: Дорн выпустил альбом и сбрил бороду

Певец Иван Дорн, как и обещал, избавился от длинной бороды после выхода альбома OTD (Open the Dorn). Артист подошел к этому процессу творчески и снял видеоролик, в котором поэтапно избавляется от длинной бороды. По словам Ивана, носил он ее восемь месяцев – с момента приезда в Америку. Для него борода стала целой историей. Перед тем как ее сбрить, Дорн признался, что волнуется, «как перед концертом». Смотрим!
Теперь Ваня лысый и безбородый. Самым забавным в процессе стрижки стали его временные усы, которые он обыграл цитатами из «Энеиды» Ивана Котляревского и казацкими песнями.
Напомню, в недавнем интервью Дорн прокомментировал ситуацию с Евровидением и представительницей РФ на конкурсе Юлией Самойловой.