Обещание выполнено: Дорн выпустил альбом и сбрил бороду

Теперь Ваня лысый и безбородый. Самым забавным в процессе стрижки стали его временные усы, которые он обыграл цитатами из «Энеиды» Ивана Котляревского и казацкими песнями.

Напомню, в недавнем интервью Дорн прокомментировал ситуацию с Евровидением и представительницей РФ на конкурсе Юлией Самойловой.