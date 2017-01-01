О, счастливчик: Илон Маск отвез детей на съемочную площадку «Игры престолов»

Илон Маск рассказал в своем Twitter, что приехал в Белфаст. Многие подумали: бизнесмен отправился на поиски инвестиционных возможностей, но, как оказалось, он решил отдохнуть с детьми.

Более того, место для отпуска было выбрано неслучайно. Бывший возлюбленный Эмбер Херд приехал, как он сам написал, «в красивый Белфаст», чтобы показать своим детям, как снимается последний сезон легендарного сериала «Игра престолов».

«Я был там с моими детьми несколько часов, чтобы посетить съемочную площадку «Игры престолов» и пообедать в пабе, – написал изобретатель в соцсети. – Люблю этот сериал и книги Джорджа Мартина».



У Илона Маска пятеро сыновей от первого брака с Джастиной Маск. Предприниматель также два раза развелся с актрисой Талулой Райли. В 2017 году он встречался с актрисой Эмбер Херд. В 2018-м на Met Gala Маск пришел с канадской певицей Граймс, что стало причиной слухов о романе пары.