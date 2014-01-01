O.Torvald, ТНМК, «Друга Ріка» представят национальную сборную TEAM UKRAINE для участия в «Іграх нескорених»

Друзья, совсем скоро, 22 и 23 апреля, в Киеве состоится завершающий этап отбора национальной сборной TEAM UKRAIN для участия в международных «Іграх нескорених» (Invictus Games) при поддержке телеканала СТБ, Министерства обороны Украины и организационного комитета «Игры инвиктус Украина».

Национальные «Ігри нескорених», в которых примут участие 114 кандидатов всеукраинского отбора, пройдут 22 апреля. Большинство участников – бойцы, получившие травмы в зоне АТО. Они будут соревноваться в шести спортивных дисциплинах: легкая атлетика, гребля на тренажерах, велоспорт на шоссе, пауэрлифтинг, плавание и стрельба из лука.