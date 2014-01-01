O.Torvald, ТНМК, «Друга Ріка» представят национальную сборную TEAM UKRAINE для участия в «Іграх нескорених»

Друзья, совсем скоро, 22 и 23 апреля, в Киеве состоится завершающий этап отбора национальной сборной TEAM UKRAIN для участия в международных «Іграх нескорених» (Invictus Games) при поддержке телеканала СТБ, Министерства обороны Украины и организационного комитета «Игры инвиктус Украина».
Национальные «Ігри нескорених», в которых примут участие 114 кандидатов всеукраинского отбора, пройдут 22 апреля. Большинство участников – бойцы, получившие травмы в зоне АТО. Они будут соревноваться в шести спортивных дисциплинах: легкая атлетика, гребля на тренажерах, велоспорт на шоссе, пауэрлифтинг, плавание и стрельба из лука.
А 23 апреля состоится заключительная часть национального отбора Invictus Games – благотворительный концерт с участием украинских звезд (на Крещатике возле КМДА, начало в 16:00, вход свободный). Во время концерта будет объявлен полный состав национальной сборной Украины, в которую войдут участники, показавшие лучшие результаты и отобранные профессиональным жюри «Ігор нескорених».
Своими выступлениями украинскую сборную Invictus Games – 2017 поддержат O.Torvald, «Друга Ріка», ТНМК, Фома из группы «Мандры», «Скрябин», Злата Огневич, Анастасия Приходько, «Лисапетный батальон», а также Оркестр Почесної варти.
Концерт организовывает канал СТБ, а его телеверсию можно будет увидеть 30 апреля.
Напомню, «Ігри нескорених» (Invictus Games) – международные мультидисциплинарные соревнования военнослужащих и ветеранов, получивших травмы и серьезные ранения во время выполнения служебного долга, основаны британским принцем Гарри в 2014 году. Первые Invictus Games в Лондоне собрали сборные 13 стран и стали ярким свидетельством того, на что способны военные, которые защищают свою страну, и насколько несокрушимой является их воля к жизни.
В этом году «Ігри нескорених» пройдут с 23 по 30 сентября в Торонто (Канада). Украинская команда военных впервые примет в них участие.
Внимание: для организации и проведения концерта с 12:00 21 апреля до 06:00 24 апреля будет перекрыт Крещатик.