Нужно скинуться на трусы: Виталия Козловского попросили в Instagram одеться

Украинский исполнитель в очередной раз решил эпатировать публику и показать себя во всей красе.
«Я жестко повис на Любви! А вы на чем висите?» – поинтересовался у своих подписчиков артист.
Однако вместо ожидаемых слов восхищения подписчики принялись подшучивать над Козловским.
«Нужно скинуться на трусы, а то паренек вместо голоса показывает что-то другое», – пишет один из них.
Хотя, следует отдать Виталию должное, он не растерялся и в комментариях опубликовал номер своей карты, чтобы его поклонники таки скинулись на трусы.
«Та в трусах он, вы чего? – пишут другие. – Был бы без - прикрывал бы сердечком поменьше».
Но мы-то с вами уже давно знаем о страсти Виталия к огромным сердцам на причинном месте. В психологии, если не ошибаюсь, это называется компенсацией.
Кто-то даже по этому поводу придумал на скорую руку анекдот:
«2035 год. Диалог Виталика Козловского с сыновьями:
– Пап, а что это с тобой?!
– Я был молод, и мне нужны были "лайки"».
Конечно же, нашлись и такие, кто восхитился телом Виталия, назвав его украинским Аполлоном.
Напомню, недавно заслуженный артист Украины Виталий Козловский угодил в скандал, после того как спел на концерте в Москве 9 мая, посвященному Дню Победы. Вскоре на своей странице в Facebook артист объяснил свое выступление в стране-агрессоре. Позже стало известно, что организаторы отменили концерты украинского поп-певца Виталия Козловского во Львове и Киеве.