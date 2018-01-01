Нужно скинуться на трусы: Виталия Козловского попросили в Instagram одеться

«Я жестко повис на Любви! А вы на чем висите?» – поинтересовался у своих подписчиков артист.

Однако вместо ожидаемых слов восхищения подписчики принялись подшучивать над Козловским.



«Нужно скинуться на трусы, а то паренек вместо голоса показывает что-то другое», – пишет один из них.

Хотя, следует отдать Виталию должное, он не растерялся и в комментариях опубликовал номер своей карты, чтобы его поклонники таки скинулись на трусы.

«Та в трусах он, вы чего? – пишут другие. – Был бы без - прикрывал бы сердечком поменьше».

Но мы-то с вами уже давно знаем о страсти Виталия к огромным сердцам на причинном месте. В психологии, если не ошибаюсь, это называется компенсацией.