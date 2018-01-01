ТЕЛЕКРИТИКА

Нужно скинуться на трусы: Виталия Козловского попросили в Instagram одеться

Дуся

Украинский исполнитель в очередной раз решил эпатировать публику и показать себя во всей красе.


В своем Instagram Виталий Козловский опубликовал изображение, на котором позирует полностью обнаженным, повиснув на перекладине. Правда, интимное место он прикрыл смайликом-сердечком.

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Фото: Instagram

«Я жестко повис на Любви! А вы на чем висите?» – поинтересовался у своих подписчиков артист.

Однако вместо ожидаемых слов восхищения подписчики принялись подшучивать над Козловским.

«Нужно скинуться на трусы, а то паренек вместо голоса показывает что-то другое», – пишет один из них.

Хотя, следует отдать Виталию должное, он не растерялся и в комментариях опубликовал номер своей карты, чтобы его поклонники таки скинулись на трусы.

«Та в трусах он, вы чего? – пишут другие. – Был бы без - прикрывал бы сердечком поменьше».

Но мы-то с вами уже давно знаем о страсти Виталия к огромным сердцам на причинном месте. В психологии, если не ошибаюсь, это называется компенсацией.

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Фото: Instagram

Кто-то даже по этому поводу придумал на скорую руку анекдот:

«2035 год. Диалог Виталика Козловского с сыновьями:

– Пап, а что это с тобой?!

– Я был молод, и мне нужны были "лайки"».

Конечно же, нашлись и такие, кто восхитился телом Виталия, назвав его украинским Аполлоном.

Напомню, недавно заслуженный артист Украины Виталий Козловский угодил в скандал, после того как спел на концерте в Москве 9 мая, посвященному Дню Победы. Вскоре на своей странице в Facebook артист объяснил свое выступление в стране-агрессоре. Позже стало известно, что организаторы отменили концерты украинского поп-певца Виталия Козловского во Львове и Киеве.

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