Нужна помощь: звезда «Сторожевой заставы» попал в ужасную аварию

Друзья, не так часто обращаюсь к вам за помощью. Но случилась беда: украинский актер Даниил Каменский, известный по роли в фильме «Сторожева застава», попал в ДТП. Даниила срочно госпитализировали и уже сделали операцию, он находится в критическом состоянии в реанимации в Киевской больнице скорой медицинской помощи. Актеру удалили селезенку, кроме того, у него перелом таза.

Срочно необходима помощь – донорская кровь группы ІІІ, резус +, но для переливания подойдет и первая группа. Всех, у кого есть возможность, просят приехать с паспортом в БСМП по адресу: Братиславская, 3. Сдавать кровь можно в ближайшие несколько дней, группа и резус значения не имеют – Даниилу перельют нужную, а остальная пойдет в банк крови. Просят подходить не к центральному входу, а на станцию переливания крови, которая находится с тыльной стороны здания. Накануне сдачи крови просят не курить, не употреблять спиртное, а утром избегать жирной пищи.

Давайте не будем равнодушными!

Фото: facebook.com