Новости со знаком «+»: как ТСН.ua отпраздновал десять лет работы

Сайт главной службы новостей страны недавно отметил свой десятый день рождения. Предлагаю посмотреть, как это было.
В супружеской жизни десять лет – это розовая (или оловянная) свадьба и первая круглая дата, на которую принято приглашать всех гостей, которые присутствовали на бракосочетании. Если применить метафор «супружества» к ТСН.ua, то первый десяток лет взаимоотношений с украинским зрителем прошел более чем успешно. Посмотрим, кто из медийщиков пришел поздравить плюсовского «жениха» с юбилеем.
Звезда сериала «Школа» Янина Андреева скромно позирует на фоне праздничного логотипа
Фото: Ната Боровик
Непонятно: официант замер в ожидании гостей или ради кадра
Фото: Ната Боровик
Роман Дуда и Вера Кекелия (справа) излучают любовь
Фото: Ната Боровик
Тяжела и неказиста жизнь народного... фотографиста?
Фото: Ната Боровик
Селфи с любимой телеведущей – must have мероприятия ТСН
Фото: Ната Боровик
Ангел с бокалом игристого и с игривым взглядом
Фото: Ната Боровик
Владимир Горянский с супругой Еленой запутали бы даже самого сообразительного физиогномиста. Вот что выражают их лица?
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Гости мероприятия соревновались в фасонах нарядов. Или я что-то не так поняла?
Фото: Ната Боровик
Маричка Падалко всегда красотка – и в кадре, и за его пределами
Фото: Ната Боровик
Но Соломию Витвицкую даже ярко-синим платьем не затмить
Фото: Ната Боровик
Отец холдинга 1+1 media Александр Ткаченко, как всегда, серьезен
Фото: Ната Боровик
За столько лет в эфире поворот лица под нужным углом совершается на автомате
Фото: Ната Боровик
Звезда сериала «Школа» Никита Вакулюк и журналистка ТСН Даша Счастливая тоже пришли поздравить коллег по каналу
Фото: Ната Боровик
Заместитель директора Департамента новостей «1+1 медиа» Катерина Коберник
Фото: Ната Боровик
Музыкант и бывший тренер проекта «Голос країни» Олег Скрипка
Фото: Ната Боровик
Потому что на восемь девчонок, по статистике, один бородач
Фото: Ната Боровик
Главный усач у страны тоже один – Павел Зибров
Фото: Ната Боровик
Трогательно, аж сил нет. Даже я слезу скупую, таблоидную, пустила, глядя на Арсена Мирзояна и Тоню Матвиенко
Фото: Ната Боровик
Когда закончил давать интервью, можно и приобнять будущих фанаток
Фото: Ната Боровик
Пришло время для удивительных композиций
Фото: Ната Боровик
Что это, если не полный обожания взгляд?
Фото: Ната Боровик
Гвоздь любой вечеринки – торт
Фото: Ната Боровик
Ну и куда без снимков. Не было фото – считай, и торта не было
Фото: Ната Боровик
Катерина Коберник и шеф-редактор сайта ТСН.ua Константин Войтенко
Фото: Ната Боровик
Вечер завершился феерично, даже не сомневайтесь!
Фото: Ната Боровик