Новости со знаком «+»: как ТСН.ua отпраздновал десять лет работы

В супружеской жизни десять лет – это розовая (или оловянная) свадьба и первая круглая дата, на которую принято приглашать всех гостей, которые присутствовали на бракосочетании. Если применить метафор «супружества» к ТСН.ua, то первый десяток лет взаимоотношений с украинским зрителем прошел более чем успешно. Посмотрим, кто из медийщиков пришел поздравить плюсовского «жениха» с юбилеем.