ТЕЛЕКРИТИКА

Новости со знаком «+»: как ТСН.ua отпраздновал десять лет работы

Дуся

Сайт главной службы новостей страны недавно отметил свой десятый день рождения. Предлагаю посмотреть, как это было.


В супружеской жизни десять лет – это розовая (или оловянная) свадьба и первая круглая дата, на которую принято приглашать всех гостей, которые присутствовали на бракосочетании. Если применить метафор «супружества» к ТСН.ua, то первый десяток лет взаимоотношений с украинским зрителем прошел более чем успешно. Посмотрим, кто из медийщиков пришел поздравить плюсовского «жениха» с юбилеем.

Звезда сериала «Школа» Янина Андреева скромно позирует на фоне праздничного логотипа

Фото: Ната Боровик

Непонятно: официант замер в ожидании гостей или ради кадра

Фото: Ната Боровик

Роман Дуда и Вера Кекелия (справа) излучают любовь

Фото: Ната Боровик

Тяжела и неказиста жизнь народного... фотографиста?

Фото: Ната Боровик

Селфи с любимой телеведущей – must have мероприятия ТСН

Фото: Ната Боровик

Ангел с бокалом игристого и с игривым взглядом

Фото: Ната Боровик

Владимир Горянский с супругой Еленой запутали бы даже самого сообразительного физиогномиста. Вот что выражают их лица?

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Гости мероприятия соревновались в фасонах нарядов. Или я что-то не так поняла?

Фото: Ната Боровик

Маричка Падалко всегда красотка – и в кадре, и за его пределами

Фото: Ната Боровик

Но Соломию Витвицкую даже ярко-синим платьем не затмить

Фото: Ната Боровик

Отец холдинга 1+1 media Александр Ткаченко, как всегда, серьезен

Фото: Ната Боровик

За столько лет в эфире поворот лица под нужным углом совершается на автомате

Фото: Ната Боровик

Звезда сериала «Школа» Никита Вакулюк и журналистка ТСН Даша Счастливая тоже пришли поздравить коллег по каналу

Фото: Ната Боровик

Заместитель директора Департамента новостей «1+1 медиа» Катерина Коберник

Фото: Ната Боровик

Музыкант и бывший тренер проекта «Голос країни» Олег Скрипка

Фото: Ната Боровик

Потому что на восемь девчонок, по статистике, один бородач

Фото: Ната Боровик

Главный усач у страны тоже один – Павел Зибров

Фото: Ната Боровик

Трогательно, аж сил нет. Даже я слезу скупую, таблоидную, пустила, глядя на Арсена Мирзояна и Тоню Матвиенко

Фото: Ната Боровик

Когда закончил давать интервью, можно и приобнять будущих фанаток

Фото: Ната Боровик

Пришло время для удивительных композиций

Фото: Ната Боровик

Что это, если не полный обожания взгляд?

Фото: Ната Боровик

Гвоздь любой вечеринки – торт

Фото: Ната Боровик

Ну и куда без снимков. Не было фото – считай, и торта не было

Фото: Ната Боровик

Катерина Коберник и шеф-редактор сайта ТСН.ua Константин Войтенко

Фото: Ната Боровик

Вечер завершился феерично, даже не сомневайтесь!

Фото: Ната Боровик

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