ТЕЛЕКРИТИКА

Бывший пресс-секретарь «Ленинграда» и «ВВ» станет радиоведущим

Дуся

Cтало известно, что 8 августа стартует новая программа об украинской музыке – «Таблица М». Как пишет музыкальное издание Karabas Live, автором и ведущим выступил бывший пресс-секретарь групп «ВВ», «Ленинград» и «АукцЫон»  Николай Милиневский.

Проект будет выходит в эфир «Радио Вести» по вторникам и субботам в 21:00, а посмотреть его каждый сможет на специальном канале в YouTube. Гостем первого выпуска (8 августа) станет Арсен Мирзоян. Следующими героями «Таблицы М» будут группа «Один в каноэ» (12 августа) и Диля (15 августа).

Сейчас Николай Милиневский является корреспондентом отдела «Культура» в газете «Вести».

Заглавное фото: youtube.com

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