Новым актером «Школы» стал популярный блогер

«Мой герой – тот самый парень, который в первом сезоне отправлял сообщение с угрозами главной героине ленты Нике, – рассказывает Даниил. – В этом учебном году он перейдет в класс, где учится девушка, и у него будет еще больше возможностей ей навредить. Но все поступки моего героя имеют объяснение. В прошлом у него случилась трагедия, к которой причастна Ника, а вот что именно, и почему он стремится принести ей неприятности, станет известно зрителям в новых сериях».

Аккаунт Даниила Черкаса в Instagram насчитывает 162 тысячи фолловеров, а на его YouTube-канале 53 тысячи подписчиков. Блогер публикует обзоры мероприятий, юмористические ролики и мотивирующие видео о занятиях спортом.

В новом сезоне «Школы» также снимается актер Вячеслав Богушевский, известный по роли в ленте «Центральная больница». Он сыграет успешного немолодого хирурга Макса, с которым будет встречаться Лола.

Напомним, премьера второго сезона ленты состоится на канале «1+1» в новом телевизионном сезоне.