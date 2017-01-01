Новый ведущий шоу «Пусть говорят» выгнал из студии украинского политолога

Программа была посвящена бывшему нардепу ВР Ирине Бережной, которая погибла в автокатастрофе. Суворов заявил, что Бог забирает людей, которые желают зла Украине, после чего вся студия начала кричать «Позор!» и требовать, чтобы политолог покинул программу. Более того, некоторые гости позволили себе резкие высказывания в адрес Дмитрия Суворова, назвав его «дерьмоедом».

Судя по всему, после ухода из программы Андрея Малахова развлекательное ток-шоу «Пусть говорят» превращается в шоу политическое. Иначе как объяснить тот факт, что вместо привычных звезд шоу-бизнеса теперь в студии присутствуют только политологи и журналисты?