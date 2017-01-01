ТЕЛЕКРИТИКА

Новый ведущий шоу «Пусть говорят» выгнал из студии украинского политолога

Дуся

В недавнем выпуске программы «Пусть говорят» на российском «Первом канале» новый ведущий Дмитрий Борисов, заменивший Андрея Малахова, выгнал из студии украинского политолога, которого в Украине никто не знает, Дмитрия Суворова.

Программа была посвящена бывшему нардепу ВР Ирине Бережной, которая погибла в автокатастрофе. Суворов заявил, что Бог забирает людей, которые желают зла Украине, после чего вся студия начала кричать «Позор!» и требовать, чтобы политолог покинул программу. Более того, некоторые гости позволили себе резкие высказывания в адрес Дмитрия Суворова, назвав его «дерьмоедом».

Судя по всему, после ухода из программы Андрея Малахова развлекательное ток-шоу «Пусть говорят» превращается в шоу политическое. Иначе как объяснить тот факт, что вместо привычных звезд шоу-бизнеса теперь в студии присутствуют только политологи и журналисты?

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