Новый ведущий «Орла и решки» появится в воскресном выпуске

Обновленный состав команды тревел-шоу побывал в Монако. Одному из ведущих представилась возможность побывать на термальном курорте Виши, а второму – испытать на себе прелести роскошной жизни богатых туристов. Для Ковалева первые съемки в проекте прошли волнительно.

«Я испытывал трепет перед командой, за работой которой давно наблюдал, перед камерой, которую уже не нужно было держать самому, перед соведущей, которая делает все гениально и с одного дубля. Вслед за трепетом появилось волнение. Я понимал, что прямо сейчас будет происходить что-то очень важное и надо непременно выложиться на все сто. Первый разгон, подбрасывание монетки, а дальше… белый туман, – поделился Евсей. – Сложно было осознать, что все это происходит со мной, что я своими ногами хожу по улочкам Монако с "франклином" в кармане. Каждые 10 минут с трудом сдерживал себя от возгласа "Да ла-а-а-дно!"».

Напомним, новый сезон проекта «Орел и решка. Перезагрузка 3» стартовал в конце лета. 26 августа в 11:00 в эфир вышла программа о путешествии в Таджикистан, которая получила 10,6% доли по аудитории 18–54 (50k+). Доля выпуска об Иордании, которую показали на «Интере» 19 августа составила 9,3% по аудитории 18–54 (50k+). Вырастет ли рейтинг тревел-шоу с появлением нового ведущего, узнаем уже очень скоро.