ТЕЛЕКРИТИКА

Новый сезон «Семейства Кардашьян» начался с громкого скандала

Дуся

15-й сезон знаменитого реалити-шоу «Семейство Кардашьян» стартовал в воскресенье и уже успел наделать шума.


Ссора вспыхнула между 37-летней Ким и 39-летней Кортни. Ким напала на сестру из-за того, что не могла договориться с ней о времени семейной съемки, а затем заявила, что Кортни вообще никому не интересна.

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«Ты никому не нужна на этой съемке, иди отсюда», – заявила скандальная супруга Канье Уэста.

Не выдержав нападок сестры, Кортни расплакалась и тоже ей нагрубила.

Очевидно, что скучать у телевизоров поклонники семьи Кардашьян-Дженнер точно не будут – страсти в новом сезоне разгорятся нешуточные. Об этом сообщила 62-летняя Крис Дженнер в своем Instagram.

«Премьера 15-го сезона стартует уже сейчас на Восточном побережье! – написала она и поделилась семейным снимком, на котором запечатлены все главные героини шоу. – Хочу сказать всем нашим поклонникам, что я вас сильно люблю. Спасибо, что вы находитесь вместе с нами в этом сумасшедшем путешествии. Спасибо за любовь и поддержку. Мы всегда вас ценим! А теперь пристегните ремни».

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Фото: Instagram

Стоит отметить, что на фото все телезвезды одеты в черные платья, и лишь одна Ким позирует в блестящем обтягивающем комбинезоне.

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