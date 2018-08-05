Новый сезон «Семейства Кардашьян» начался с громкого скандала

«Ты никому не нужна на этой съемке, иди отсюда», – заявила скандальная супруга Канье Уэста.

Не выдержав нападок сестры, Кортни расплакалась и тоже ей нагрубила.

Очевидно, что скучать у телевизоров поклонники семьи Кардашьян-Дженнер точно не будут – страсти в новом сезоне разгорятся нешуточные. Об этом сообщила 62-летняя Крис Дженнер в своем Instagram.

«Премьера 15-го сезона стартует уже сейчас на Восточном побережье! – написала она и поделилась семейным снимком, на котором запечатлены все главные героини шоу. – Хочу сказать всем нашим поклонникам, что я вас сильно люблю. Спасибо, что вы находитесь вместе с нами в этом сумасшедшем путешествии. Спасибо за любовь и поддержку. Мы всегда вас ценим! А теперь пристегните ремни».