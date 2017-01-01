Новый кинопоисковик предупредит о фильмах, связанных с сексуальными скандалами

В сети появился сайт The Rotten Apples, который по названию фильма и сериала может определить, связан ли актерский состав или его создатели с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Пользователю достаточно ввести в строке поиска название картины на английском языке – и сервис определит фильм в категорию fresh apples («свежие яблоки»), если он не связан с сексуальными скандалами.