ТЕЛЕКРИТИКА

Новые прически Тодоренко и Астафьевой и немного секса от Барабошко: как медийщики провели уик-энд

Дуся

Снова понедельник, а значит, снова в нашем традиционном дайджесте вы узнаете, как известные журналисты, телеведущие и блогеры провели свои выходные.


Телеведущий Анатолий Анатолич провел уик-энд верхом на мускулистом мужчине.

Фото: instagram.com

«Как я провел субботу», – резюмировал телеведущий.

Владимиру Остапчуку захотелось ощутить, что значит быть гонщиком.

Фото: instagram.com

«Fast and furious», – написал Владимир.

Телеведущая Регина Тодоренко решила кардинально сменить прическу – она обрезала волосы и стала брюнеткой.

Фото: instagram.com

«Моя мама чуть не упала в обморок, когда увидела это фото», – написала Тодоренко.

Вслед за Региной подстриглась и Даша Астафьева. Как вам?

Фото: instagram.com

А Лиза Готфрик прическами не занималась, зато наслаждалась фастовским мороженым.

Фото: facebook.com

«Мини-экспедиция по Киевской области, – пишет Лиза. – Мороженко в Фастове – чисто взбитое масло».

Александр Педан тоже побывал в Фастове на этих выходных. Поводом стал футбольный матч в честь Дня города.

Фото: instagram.com

«А чого Сашка такий задоволений? – пишет Педан. – Бо він щойно забив гоол в ворота збірної Фастова за fcmaestro! Фастів, з Днем міста!!

P.S. А взагалі ми програли 2:3. Хоча вигравали 2:0. Таки привітали місто із святом».

Продюсер и режиссер Ксения Бугримова провела выходные с мамой.

Фото: instagram.com

«Проводите время с родителями, – поделилась мудростью Ксения. – Это важно. Для вас же в первую очередь. Не жалейте для этого ни времени, ни средств».

Кстати, о семье: в минувшую субботу экс-тренер проекта «Зважені та щасливі» Игорь Обуховский стал папой.

Фото: facebook.com

«Девочка-припевочка», – подписал снимок Игорь.

На десерт я оставила блогера Александра Барабошко, который разбавил мою ленту новостей воскресным эротическим снимком.

Фото: facebook.com

«Недільна фота для дєвачєк», – подписал снимок Александр.

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