Новые прически Тодоренко и Астафьевой и немного секса от Барабошко: как медийщики провели уик-энд

Снова понедельник, а значит, снова в нашем традиционном дайджесте вы узнаете, как известные журналисты, телеведущие и блогеры провели свои выходные.
«Как я провел субботу», – резюмировал телеведущий.
Владимиру Остапчуку захотелось ощутить, что значит быть гонщиком.
«Fast and furious», – написал Владимир.
Телеведущая Регина Тодоренко решила кардинально сменить прическу – она обрезала волосы и стала брюнеткой.
«Моя мама чуть не упала в обморок, когда увидела это фото», – написала Тодоренко.
Вслед за Региной подстриглась и Даша Астафьева. Как вам?
«Мини-экспедиция по Киевской области, – пишет Лиза. – Мороженко в Фастове – чисто взбитое масло».
Александр Педан тоже побывал в Фастове на этих выходных. Поводом стал футбольный матч в честь Дня города.
«А чого Сашка такий задоволений? – пишет Педан. – Бо він щойно забив гоол в ворота збірної Фастова за fcmaestro! Фастів, з Днем міста!!
P.S. А взагалі ми програли 2:3. Хоча вигравали 2:0. Таки привітали місто із святом».
Продюсер и режиссер Ксения Бугримова провела выходные с мамой.
«Проводите время с родителями, – поделилась мудростью Ксения. – Это важно. Для вас же в первую очередь. Не жалейте для этого ни времени, ни средств».
Кстати, о семье: в минувшую субботу экс-тренер проекта «Зважені та щасливі» Игорь Обуховский стал папой.
«Девочка-припевочка», – подписал снимок Игорь.
На десерт я оставила блогера Александра Барабошко, который разбавил мою ленту новостей воскресным эротическим снимком.