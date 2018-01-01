Новые прически Тодоренко и Астафьевой и немного секса от Барабошко: как медийщики провели уик-энд

«Проводите время с родителями, – поделилась мудростью Ксения. – Это важно. Для вас же в первую очередь. Не жалейте для этого ни времени, ни средств».

Кстати, о семье: в минувшую субботу экс-тренер проекта «Зважені та щасливі» Игорь Обуховский стал папой.