ТЕЛЕКРИТИКА

Новые правила на «Голосі країни»: тренеры будут «воровать» участников

Дуся

Новый сезон вокального шоу «Голос країни» превзошел все предыдущие по количеству сюрпризов и неожиданных изменений правил. Напомню, что уже в это воскресенье на «1+1» стартует новый этап проекта – вокальные батлы. И здесь начнут работать новые правила! Как сообщает пресс-служба телеканала, в «Голосі країни» теперь будут «кражи артистов»: каждый тренер может «украсть» неограниченное количество понравившихся вокалистов из другой команды.

«Украденный» участник отправляется в  специальную «неоновую комнату», где на четырех стульях могут разместиться спасенные каждым из тренеров вокалисты. Кроме того, «украденный участник» до последнего не знает, останется ли он в проекте, ведь тренер в любой момент может спасти другого вокалиста и отдать ему место в «неоновой комнате».

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«"Кража" – это шанс для участника, ведь он продолжает свою борьбу в проекте, даже находясь в "неоновой комнате"», – прокомментировала нововведение Тина Кароль.

«Я слышала, как происходят батлы, и, пожалуй, больше всего боялась именно этого этапа, потому что перед каждым тренером будет стоять сложный выбор», – призналась Джамала.

Мне кажется, что на этом пора закончить с нововведениями, потому что я уже запуталась.

Фото: пресс-служба телеканала «1+1»



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