Новые правила на «Голосі країни»: тренеры будут «воровать» участников

Новый сезон вокального шоу «Голос країни» превзошел все предыдущие по количеству сюрпризов и неожиданных изменений правил. Напомню, что уже в это воскресенье на «1+1» стартует новый этап проекта – вокальные батлы. И здесь начнут работать новые правила! Как сообщает пресс-служба телеканала, в «Голосі країни» теперь будут «кражи артистов»: каждый тренер может «украсть» неограниченное количество понравившихся вокалистов из другой команды.

«Украденный» участник отправляется в специальную «неоновую комнату», где на четырех стульях могут разместиться спасенные каждым из тренеров вокалисты. Кроме того, «украденный участник» до последнего не знает, останется ли он в проекте, ведь тренер в любой момент может спасти другого вокалиста и отдать ему место в «неоновой комнате».