ТЕЛЕКРИТИКА

Новая пассия Мика Джаггера моложе его на 52 года

Дуся

Лидер легендарной британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер встречается с 22-летней кинопродюсером Нур Альфаллой, сообщает газета The Sun.

Фото: thesun.co.uk

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Фото: thesun.co.uk

Девушка приехала из США, чтобы сопровождать лидера Rolling Stones во время европейского тура. Отмечается, что впервые пара была замечена на одной из частных квартир в пригороде Парижа. В последующие дни Мик и Нур буквально не отходили друг от друга и даже ночевали вместе. После концерта в Париже влюбленные улетели одним рейсом в США.

Фото: thesun.co.uk

Источник, близкий к музыканту, сообщил: хотя Джаггер все еще обладает легендарным обаянием, но даже участники группы были удивлены, когда Нур, настолько молодая и красивая, приехала в Париж, чтобы его увидеть.

Фото: thesun.co.uk

Напомню, у музыканта восемь детей от пяти разных женщин, пять внуков и один правнук. В декабре 2016 года Мик Джаггер стал отцом в восьмой раз. На тот момент его возлюбленная, 29-летняя балерина Мелани Хамрик, родила мальчика.

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