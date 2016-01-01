Новая пассия Мика Джаггера моложе его на 52 года

Лидер легендарной британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер встречается с 22-летней кинопродюсером Нур Альфаллой, сообщает газета The Sun.
Девушка приехала из США, чтобы сопровождать лидера Rolling Stones во время европейского тура. Отмечается, что впервые пара была замечена на одной из частных квартир в пригороде Парижа. В последующие дни Мик и Нур буквально не отходили друг от друга и даже ночевали вместе. После концерта в Париже влюбленные улетели одним рейсом в США.
Источник, близкий к музыканту, сообщил: хотя Джаггер все еще обладает легендарным обаянием, но даже участники группы были удивлены, когда Нур, настолько молодая и красивая, приехала в Париж, чтобы его увидеть.
Напомню, у музыканта восемь детей от пяти разных женщин, пять внуков и один правнук. В декабре 2016 года Мик Джаггер стал отцом в восьмой раз. На тот момент его возлюбленная, 29-летняя балерина Мелани Хамрик, родила мальчика.