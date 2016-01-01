Новая пассия Мика Джаггера моложе его на 52 года

Девушка приехала из США, чтобы сопровождать лидера Rolling Stones во время европейского тура. Отмечается, что впервые пара была замечена на одной из частных квартир в пригороде Парижа. В последующие дни Мик и Нур буквально не отходили друг от друга и даже ночевали вместе. После концерта в Париже влюбленные улетели одним рейсом в США.