Новая девушка судьи шоу «МастерШеф» любит откровенные фотосессии

Судья проекта «МастерШеф» Дмитрий Горовенко, похоже, влюбился. Он поставил соответствующий хештег в Instagram, где и опубликовал совместное фото с любимой.
«Нашел ее наконец, – пишет Дмитрий. – Она немного не в себе и точно с моей планеты. Просто когда держит за руку – ничего больше не надо. Мир останавливается и можно сойти на остановке».
Выбор судьи кулинарного шоу пал на девушку, скажем, непростую. Возлюбленную Дмитрия зовут Кристина, она очень любит путешествовать, выбирая себе довольно симпатичных гидов.
Но, как мне показалось, больше всего девушка любит радовать подписчиков в соцсетях своими откровенными фотографиями.
Понимаю восторженность Димы, и здорово, что он решил броситься в омут любви с головой, вот только глаз я все равно держала бы востро. Любители путешествовать редко сидят дома и пекут блины.