ТЕЛЕКРИТИКА

Новая девушка судьи шоу «МастерШеф» любит откровенные фотосессии

Дуся
Судья проекта «МастерШеф» Дмитрий Горовенко, похоже, влюбился. Он поставил соответствующий хештег в Instagram, где и опубликовал совместное фото с любимой.

Фото: instagram.com

«Нашел ее наконец, – пишет Дмитрий. – Она немного не в себе и точно с моей планеты. Просто когда держит за руку – ничего больше не надо. Мир останавливается и можно сойти на остановке».

Выбор судьи кулинарного шоу пал на девушку, скажем, непростую. Возлюбленную Дмитрия зовут Кристина, она очень любит путешествовать, выбирая себе довольно симпатичных гидов.

Фото: instagram.com

Но, как мне показалось, больше всего девушка любит радовать подписчиков в соцсетях своими откровенными фотографиями.

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Понимаю восторженность Димы, и здорово, что он решил броситься в омут любви с головой, вот только глаз я все равно держала бы востро. Любители путешествовать редко сидят дома и пекут блины.

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