Новая девушка судьи шоу «МастерШеф» любит откровенные фотосессии

«Нашел ее наконец, – пишет Дмитрий. – Она немного не в себе и точно с моей планеты. Просто когда держит за руку – ничего больше не надо. Мир останавливается и можно сойти на остановке».

Выбор судьи кулинарного шоу пал на девушку, скажем, непростую. Возлюбленную Дмитрия зовут Кристина, она очень любит путешествовать, выбирая себе довольно симпатичных гидов.