Ностальгия по «Игре престолов» и воскрешение Кинг-Конга

Из-за того, что Хеллоуин в этом году пришелся на будний день, многие, и наши селебритис, в том числе, начали праздновать день ужаса и страха еще в прошедшие выходные. Поэтому складывается впечатление, что маскарадные костюмы и дырявые тыквы преследуют нас уже целую неделю. И вот, ломая утром голову над тем, что надеть в этот праздник на работу, я решила изучить, в кого в этом году превращались наши звезды.

Несомненно, самая грандиозная вечеринка, посвященная Хеллоуину, состоялась в эти выходные в одном из ресторанов ведущего Николая Тищенко. Именно туда, не щадя денег на наряды, стекались все украинские знаменитости. Приветствовал всех сам Николай Тищенко в образе Кинг-Конга, демонстрируя пластику, которую Николай, по всей видимости, обрел после «Танців з зірками».

И никто бы под этими слоями шкуры не узнал бы ресторатора, если бы не жена Николая Алла Боня в образе зебры, не отходившая от Кинг-Конга ни на шаг.

Боня и Тищенко _

К слову, у Николая Тищенко в этом году был конкурент. Если вы не узнали, это не краст-горилла, а комедиант Юрий Ткач.

Сложно сказать, почему Алла Боня решила, что костюм зебры – это должно быть страшно, но, кажется, звериный принт в этом году был в ходу.

Зебра с подругой леопардом _

Давайте вспомним тот неловкий момент, когда две знаменитости приходят на одну вечеринку в одном и том же. Кажется, в эту ситуацию попал ведущий Владимир Остапчук.

Мужчина-леопард с женой-единорогом, к примеру _

Теперь, пожалуй, перейду к «Игре престолов», о которой так сильно ностальгировали знаменитости. Вот, к примеру, ведущая «Нового канала» Анна Олицкая в этом году обратилась в мать драконов.

Только не говорите, что никогда не замечали сходство Олицкой и Таргариен _

В это время среди звезд был замечен и кхал Дрого. Вот только держались кхалиси и кхал достаточно далеко друг от друга. Все же, реальная жизнь – это вам не сериал с миллионным бюджетом.

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Как смерть, блистала Никитюк… В этом случае это даже не поэзия, а отчасти – правда. Леся Никитюк в качестве костюма выбрала образ мертвой Мэрилин Монро.

Кровь на губах, засос на груди – вылитая Монро _

И, кажется, я даже знаю, в реквизите какого проекта копалась Леся Ивановна.

Оля Полякова и Степан Мисюра в 2017 году на «Танцах», где сейчас за победу соревнуется Леся Никитюк _

И, конечно же, ни одна сходка звезд не обходится без Кати Осадчей, которая, похоже, впервые не разобралась, костюм кого она надела.

Не только меня интересовал вопрос: с какой стороны от Кати Юрий Горбунов? _

В окружении двух страстных мужчин блистала на вечеринке и ведущая СТБ Роза Аль-Намри, которая, к слову, в тот же день отмечала свой день рождения.

В окружении Розы все предпочли тему смерти и загробной жизни _

Надо признать, что были и те, кого на эту вечеринку не позвали. Певица Даша Астафьева, к примеру, отправилась праздновать в закрытый клуб, куда звала всех желающих.

Четыре пальца в крови и одна свеча – это что, Хеллоуин по славянским традициям? _

Звезда «Школы» Анна Тринчер готовилась, скорее всего, покорять своих однокурсников.

Кажется, это единственный страшный костюм в этот праздник _

А вот ведущий «Сніданку з 1+1» Егор Гордеев решил приобщиться к Хеллоуину, надев шапку ведьмы. Ведь, как написал сам ведущий, неясно, что он праздновал больше – Хеллоуин или день рождения Дмитрия Шурова?

Пускай останется загадкой то, что в руках у Егора _

И напоследок покажу вам лайфхак от Славы Фроловой. Зачем мучатся и резать тыкву, как учат нас тому традиции американцев? Просто используйте фломастеры, дорогие мои читатели!