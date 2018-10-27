Ностальгия по «Игре престолов» и воскрешение Кинг-Конга

Из-за того, что Хеллоуин в этом году пришелся на будний день, многие, и наши селебритис, в том числе, начали праздновать день ужаса и страха еще в прошедшие выходные. Поэтому складывается впечатление, что маскарадные костюмы и дырявые тыквы преследуют нас уже целую неделю. И вот, ломая утром голову над тем, что надеть в этот праздник на работу, я решила изучить, в кого в этом году превращались наши звезды.
Несомненно, самая грандиозная вечеринка, посвященная Хеллоуину, состоялась в эти выходные в одном из ресторанов ведущего Николая Тищенко. Именно туда, не щадя денег на наряды, стекались все украинские знаменитости. Приветствовал всех сам Николай Тищенко в образе Кинг-Конга, демонстрируя пластику, которую Николай, по всей видимости, обрел после «Танців з зірками».
Сложно сказать, почему Алла Боня решила, что костюм зебры – это должно быть страшно, но, кажется, звериный принт в этом году был в ходу.
Давайте вспомним тот неловкий момент, когда две знаменитости приходят на одну вечеринку в одном и том же. Кажется, в эту ситуацию попал ведущий Владимир Остапчук.
Теперь, пожалуй, перейду к «Игре престолов», о которой так сильно ностальгировали знаменитости. Вот, к примеру, ведущая «Нового канала» Анна Олицкая в этом году обратилась в мать драконов.
В это время среди звезд был замечен и кхал Дрого. Вот только держались кхалиси и кхал достаточно далеко друг от друга. Все же, реальная жизнь – это вам не сериал с миллионным бюджетом.
Как смерть, блистала Никитюк… В этом случае это даже не поэзия, а отчасти – правда. Леся Никитюк в качестве костюма выбрала образ мертвой Мэрилин Монро.
И, кажется, я даже знаю, в реквизите какого проекта копалась Леся Ивановна.
И, конечно же, ни одна сходка звезд не обходится без Кати Осадчей, которая, похоже, впервые не разобралась, костюм кого она надела.
В окружении двух страстных мужчин блистала на вечеринке и ведущая СТБ Роза Аль-Намри, которая, к слову, в тот же день отмечала свой день рождения.
Надо признать, что были и те, кого на эту вечеринку не позвали. Певица Даша Астафьева, к примеру, отправилась праздновать в закрытый клуб, куда звала всех желающих.
Звезда «Школы» Анна Тринчер готовилась, скорее всего, покорять своих однокурсников.
А вот ведущий «Сніданку з 1+1» Егор Гордеев решил приобщиться к Хеллоуину, надев шапку ведьмы. Ведь, как написал сам ведущий, неясно, что он праздновал больше – Хеллоуин или день рождения Дмитрия Шурова?
И напоследок покажу вам лайфхак от Славы Фроловой. Зачем мучатся и резать тыкву, как учат нас тому традиции американцев? Просто используйте фломастеры, дорогие мои читатели!