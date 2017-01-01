ТЕЛЕКРИТИКА

Норвегия навсегда избавилась от FM-радиовещания

Дуся

Норвегия стала первым в мире государством, которое полностью отказалось от FM-радиовещания. С 13 декабря все национальное аудиовещание в стране стало цифровым (DAB), однако большинство местных радиостанций продолжает работу в прежнем формате.

Переход на цифровое вещание начался в январе. Как отмечается, формат DAB обеспечивает лучшее качество звука и предлагает больше каналов и функций. Кроме того, по оценкам властей, он обходится в восемь раз дешевле, чем FM-радио.

Переход сопровождался недовольством жителей: они вынуждены покупать новые приемники или адаптеры. Согласно подсчетам, радио в новом формате могут слушать менее половины автолюбителей. Эксперты также указывают на то, что покрытие DAB на территории Норвегии недостаточное.

В ближайшие годы на цифровое радиовещание планирует перейти ряд европейских стран, в том числе Швейцария, Великобритания и Дания.

Статьи по теме

Главное в разделе

Дуся

Даша Астафьева, Оля Полякова и Алексей Вертинский на презентации комедии «Свингеры»

Дуся

Скорик, Сеитаблаев и Суханов на вечеринке «Самых влиятельных украинцев 2017»

Популярное на Телекритике



Культура

В Киеве стартовал прокат фильма об АТО с Ванессой Паради

Дуся

Даша Астафьева, Оля Полякова и Алексей Вертинский на презентации комедии «Свингеры»

Дуся

Скорик, Сеитаблаев и Суханов на вечеринке «Самых влиятельных украинцев 2017»

Бизнес

Вакансии недели: журналисты на телеканалы «Прямой», СТБ и PR-директор на ТЕТ