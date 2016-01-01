Нищук просит президента дать Кароль «народную»

Министерство культуры ходатайствует о присвоении Тине Кароль звания «Народная артистка Украины». Глава ведомства Евгений Нищук обратился с такой просьбой к президенту Петру Порошенко, сообщает kp.ua.

Напомню, заслуженной артисткой Кароль стала в 2009 году.

Именно с вопроса о присвоении Тине Кароль звания «Народной артистки» должно было начаться заседание Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Но внезапно глава ведомства Юрий Артеменко снял этот вопрос с повестки дня.

«Сейчас мне стало известно, что с аналогичным вопросом официально уже обратился (и это новость) министр культуры к президенту, поэтому дублировать нам это не стоит. Но на словах мы поддерживаем», – сказал Артеменко.

Просьба Минкульта и одобрение Нацсовета вполне ожидаемы. Ведь у Кароль почти безупречная репутация: выпускает песни на украинском языке и от гастролей в России отказалась.