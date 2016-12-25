Нищук, Ганапольский, патриарх Филарет вошли в топ-100 «лютых русофобов»

Нынешний год подходит к концу, и, конечно же, все-все подводят итоги и составляют рейтинги. Только вот у кого-то они адекватные, а у кого-то не очень. Например, издание с красноречивым названием «Царьград» сделало рейтинг «Топ-100 русофобов».

«Несколько недель мы опрашивали читателей и собирали мнения наиболее авторитетных экспертов в различных сферах, – говорится в предисловии. – Итогом стал рейтинг «100 самых лютых русофобов» как из пятой колонны внутри страны, так и из числа зарубежных ненавистников».

По версии авторитетных экспертов в рейтинг вошли:

Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины, русофоб с кровью на руках.

Матвей Ганапольский – журналист, считающий, что главный враг России – это сама Россия.

Антон Геращенко – советник министра внутренних дел Украины, один из создателей сайта «Миротворец», где публикуют доносы на «сепаратистов», по которым любого неугодного могут похитить или убить.

Патриарх Филарет – киевский лжепатриарх.

Евгений Киселев – журналист, сбежавший Украину и последние годы прославлявший там киевскую хунту.

Евгений Нищук – министр культуры Украины, которого авторы решили процитировать: «Ситуация, сложившаяся на Востоке и Юге – пропасть сознания. Более того, когда мы говорили о генетике в Запорожье, на Донбассе, то это города завезенные. Нет там генетики, это сознательно завезенные города. Черкассы – славный гетманский и шевченковский край. Сам город Черкассы наполовину завезенный. Почему? Потому что боялись шевченковского духа. Это была технология Советского Союза».

Петр Порошенко – президент Украины, продолжающий войну против собственных граждан на Донбассе.

Александр Турчинов – первый лидер киевской хунты.

И многие другие «русофобы», которым «тщательно» были подобраны характеристики.

Фото: risovach.ru