Николая Тищенко после ревизии забрала скорая помощь

Неприятный инцидент с ведущим случился на второй день пребывания «Ревизора» в Каменец-Подольском. Команда приехала в один из отельно-ресторанных комплексов на проверку, но на входе столкнулась с агрессивно настроенным владельцем заведения. Сообщает пресс-служба «Нового канала».

Мужчина (который с порога заявил, что он – бывший боксер и афганец) захлопнул дверь прямо перед операторами. Правда, ведущий успел войти в заведение, и остался один на один с агрессивным незнакомцем.



«Все произошло быстрей, чем мы успели что-либо сказать, – говорит креативный продюсер проекта Маша Павличук. – Никакие наши слова о том, что мы журналисты, и действуем на законных основаниях, не помогали. Пока мы разбирались, Николай направился на кухню ресторана. Он даже не сразу понял, что операторов с ним нет. По пути владелец несколько раз попытался ударить Николая по голове. Но ведущей ведь тоже спортсмен, так что сумел уклониться»..

Кухню ресторана Николай таки нашел, но и тут его встретили агрессией.

«На меня накинулись две женщины, пытались расцарапать шею и лицо, начали рвать одежду, и у них это получилось, – вспоминает Тищенко. – Порвали свитер в нескольких местах. Женщин я не бью, смысла проводить ревизию без операторов я не видел, потому направился к команде на улицу. Все еще в сопровождении владельца заведения. Он снова попытался меня ударить, и на этот раз попытка увенчалась успехом».

После этого команда проекта все равно сумела провести проверку гостиничного номера в данном отельно-ресторанном комплексе, но уже под охраной вызванной полиции. Потом «Ревизор» сделал паузу в проверках, чтобы написать заявление, и только когда уровень адреналина в крови понизился, Николай понял, что удар в голову со стороны владельца не прошел бесследно.

«Мне резко стало плохо, начала кружиться голова, затошнило, – говорит ведущий. – Полиция вызвала скорую помощь. Меня отвезли в больницу, сделали несколько уколов и диагностировали гематому, есть подозрение на сотрясение мозга. Врачи настаивали на госпитализации, но я отказался, так как командировка только началась, и у нас еще много работы. Если вы думаете, что меня можно остановить, то очень ошибаетесь – это я к владельцам заведений сейчас обращаюсь».

Николай, желаем вам скорейшего выздоровления!



