Николай Тищенко во второй раз стал отцом

Известный ресторатор Николай Тищенко обрадовал своих поклонников прекрасной новостью: он снова стал папой. Как сообщает Viva!, 22-летняя жена Николая родила сына. Малыш появился на свет в одном из родильных домов в Америке.
«Да, это правда, жена подарила мне замечательного мальчика, – коротко прокомментировал пополнение в семье Николай. – Все остальные подробности – позже».
Имя сына новоиспеченные родители также пока держат в тайне.
Напомню, что для Николая Тищенко это уже второй ребенок – у ресторатора подрастает сын Даниил от предыдущего брака.