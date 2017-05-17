Николай Тищенко отмечает свой юбилей с командой «Ревизора»

«В тот день три года назад я хотела тебя убить за то, что ты встал на этого слона у самого обрыва, ведь кто-то из тайских мальчишек сказал, что тебе слабо)) И так каждый раз, я как злая причитающая бабуля, а ты самый непослушный и балованый мальчуган))) Невозможно выразить, объяснить и рассказать здесь, какой ты человек. Да и вообще любые слова меркнут, когда речь заходит о тебе... Есть экранный образ, а есть Ты настоящий. Чуткий, ранимый. Ты пример того самого вида Мужчин, которые занесены в Красную книгу, в тебе сочетаются честь, достоинство, сила, умение любить, прощать. Хочется сказать больше, но это личное. С Днём Рождения, Мужчина, подаривший мне веру в настоящие чувства! С Днём Рождения, Мужчина, которому я захотела сказать «Да!»! С Днём Рождения, Мужчина, который подарил мне семью мечты, и вот этого смешнючего комочка, который через год будет бегать и кричать: Мама, Папа. Я люблю тебя! P.S. Сегодня Смурф сам впервые перевернулся)))», – написала Алла в своем микроблоге.

А команды ресторанов, которые возглавляет Николай, подготовили для шефа целый видеофлешмоб.