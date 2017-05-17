ТЕЛЕКРИТИКА

Николай Тищенко отмечает свой юбилей с командой «Ревизора»

Телеведущий и ресторатор празднует свое 45-летие в командировке

Дуся
Друзья, какая прекрасная новость! Сегодня, 17 мая, отмечает свой день рождения Николай Тищенко. Как вы помните, в этом году ресторатор стал ведущим проекта «Ревизор», в командировке с которым, собственно говоря, и встретил свои 45. Работу в этот день никто не отменял, но команда приложила все усилия, чтобы день у Николая начался с приятностей.
Не менее трогательно поздравила Николая Тищенко и его супруга Алла.

«В тот день три года назад я хотела тебя убить за то, что ты встал на этого слона у самого обрыва, ведь кто-то из тайских мальчишек сказал, что тебе слабо)) И так каждый раз, я как злая причитающая бабуля, а ты самый непослушный и балованый мальчуган))) Невозможно выразить, объяснить и рассказать здесь, какой ты человек. Да и вообще любые слова меркнут, когда речь заходит о тебе... Есть экранный образ, а есть Ты настоящий. Чуткий, ранимый. Ты пример того самого вида Мужчин, которые занесены в Красную книгу, в тебе сочетаются честь, достоинство, сила, умение любить, прощать. Хочется сказать больше, но это личное. С Днём Рождения, Мужчина, подаривший мне веру в настоящие чувства! С Днём Рождения, Мужчина, которому я захотела сказать «Да!»! С Днём Рождения, Мужчина, который подарил мне семью мечты, и вот этого смешнючего комочка, который через год будет бегать и кричать: Мама, Папа. Я люблю тебя! P.S. Сегодня Смурф сам впервые перевернулся)))», – написала Алла в своем микроблоге.

А команды ресторанов, которые возглавляет Николай, подготовили для шефа целый видеофлешмоб.

Сам же Николай поблагодарил каждого за теплые слова, но от подарков отказался в пользу благого дела.
«Дорогие мои друзья и мои любимые подписчики, всем большое спасибо за поздравления в мой День рождения!
Я знаю, что вы меня очень любите, уважаете, и я и испытаю к вам точно такие же чувства!
Многие из вас задают мне вопрос, что же тебе подарить? Так вот. Сообщаю! Лучшим подарком для меня в день моего юбилея будет помощь юному футболисту Денису!
Сейчас Денис не может заниматься любимым видом спорта из-за проблем со здоровьем. Он болен тяжелой, но излечимой болезнью. Ему некому помочь, кроме меня. Я принял решение, что все подарки, которые вы хотите мне подарить, я хочу отдать этому маленькому спортсмену. Сильному и смелому мальчику, который борется за жизнь и не хочет умирать. Он мечтает стать великим футболистом! Дорогие мои друзья, давайте ему в этом поможем, и осуществим его мечту! Вместо подарков для меня, пожалуйста, перечислите для Дениса по этой ссылке https://ubb.org.ua/uk/project/3031/», – написал ведущий.

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