Николай Тищенко на выходных следил за чистотой в Диснейленде

Вот в такой сказке побывал на уик-энд Николай Тищенко . Нет бы просто наслаждаться аттракционами и декорациями, так Николай как сознательный мужчина обратил внимание на чистоту, царившую в парке развлечений.

«Если вы думаете, что общественных парков с идеальной чистотой не бывает, вы ошибаетесь! – пишет в Instagram Николай. – Специально наблюдал за гостями! Как такое может быть? Туристов тысячи, они заполняют собой всю территорию огромного парка, устраивают пикники – и вокруг чистота! Все просто – они не сорят. Вот основной секрет».