ТЕЛЕКРИТИКА

Николай Тищенко на выходных следил за чистотой в Диснейленде

Дуся
Вот в такой сказке побывал на уик-энд Николай Тищенко. Нет бы просто наслаждаться аттракционами и декорациями, так Николай как сознательный мужчина обратил внимание на чистоту, царившую в парке развлечений.
«Если вы думаете, что общественных парков с идеальной чистотой не  бывает, вы ошибаетесь!  –  пишет в Instagram Николай.  –  Специально наблюдал за гостями! Как такое может быть? Туристов тысячи, они заполняют собой всю территорию огромного парка, устраивают пикники –  и вокруг чистота! Все просто  – они не сорят. Вот основной секрет». 
А после того как проконтролировал уровень чистоты, можно и отдохнуть!


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