Николай Тищенко: «Малыш сопротивляется, но берет грудь»

Ведущий седьмого сезона шоу (теперь программа будет называться «Ревизор с Тищенко») на радостях разоткровенничался: поделился пикантными подробностями о родах жены во Флориде и рассказал о своих отцовских обязанностях.
У ресторатора и телеведущего Николая Тищенко новый виток в карьере и в личной жизни. В ближайшее время начнутся съемки седьмого сезона проекта «Ревизор», ведущим которого, как мы уже писали, станет Николай. А в личной жизни у Тищенко осуществилась давняя мечта: у него родился второй сын. Около двух месяцев ресторатор тщательно это скрывал. Но после пресс-конференции, посвященной новому шоу (она прошла в одном из ресторанов Тищенко и закончилась шикарным фуршетом), счастливый отец разоткровенничался.
По его словам, малыш родился в одной из клиник американского штата Флорида.
Кто вам сказал, что моя семья в Америке? – 44-летний шеф-повар сразу развеял слухи о том, что его семья находится в Штатах. – Я – украинец, мой новорожденный сын – тоже. И весь мой бизнес в Украине. Но «рожал» я в Америке, потому что клиник, качественно принимающих роды, в Украине, увы, мало. Кстати, я туда тоже с удовольствием заехал бы в качестве ревизора. А в Штатах роды – это мгновение. Уже через минуту после рождения сына мне принесли шампанское и омаров. Жена находилась в таких идеальных условиях, в которых я хотел бы видеть каждую украинскую женщину в Украине!
Имя малыша, которому еще нет двух месяцев, телеведущий пока держит в секрете. Говорит только, что в шутку называет сына Смурфиком, потому что у него носик «смешно оттопырен».
Я поинтересовалась у Тищенко, как он собирается совмещать отцовство с работой в «Ревизоре», ведь ему придется много ездить по городам, не так часто бывать дома.
Вы не правы, график у меня как раз хороший, я смогу уделять внимание сыну, – улыбнулся Николай. – И замечательно, что есть возможность, чтобы жена (22-летняя Алла Барановская. – Прим. ред.) полностью посвящала себя ребенку.
Жена кормит грудью?
Да, кормит нашего сына «сисей». Он сопротивляется, но ест. Кстати, параллельно жена учится в университете Шевченко. Хотя ради семьи ей пришлось отказаться от многих проектов.
Алла – журналист и известный блогер, у него очень много подписчиков. Кроме того, жена развивает свой бизнес по организации разных ивентов, вечеринок. И еще у нее есть свой торговый бренд. Все это она оставила ради семьи!
Дома для жены готовлю только я – хочу оградить ее от всего, пусть сосредоточится на ребенке. Также сейчас я занимаюсь бытом, хотя раньше все было на ней, я вообще в это не вникал! Пока управляемся вдвоем – нам это в удовольствие. Няню возьмем, может быть, позже.
Мы очень рады за Николая и желаем ему счастья! Ну а программа «Ревизор с Тищенко» выйдет на «Новом канале» этой осенью. Подробности читайте на нашем сайте в самое ближайшее время.