Николай Тищенко: «Малыш сопротивляется, но берет грудь»

Имя малыша, которому еще нет двух месяцев, телеведущий пока держит в секрете. Говорит только, что в шутку называет сына Смурфиком, потому что у него носик «смешно оттопырен».

Я поинтересовалась у Тищенко, как он собирается совмещать отцовство с работой в «Ревизоре», ведь ему придется много ездить по городам, не так часто бывать дома.