Николай Тищенко – о том, почему ему не нужны советы Фреймут и как не ссориться с коллегами

Я готов ко всему. Буду реагировать адекватно ситуации. Хамить не буду точно, но что-то буду делать так, чтобы хамить потом им не хотелось. Естественно, некоторые будут думать, что мы приехали разрушать их бизнес, закрывать ресторан, в который они, возможно, вложили последние деньги. Вот у меня сегодня в моей кулинарной школе был урок, и девочка мне говорит, что готовит на дому зефир. «Вкусный? – спрашиваю. – А какие ингредиенты?» Главным ингредиентом она назвала масло. Это спорно. Но масло утяжеляет, придает особый сливочный вкус, бархатистость, усиливает вкус молока. Я сразу спросил, что за масло. Она назвала два производителя – дешевый и дорогой. Хотя оба из них по сути своей дешевые. Так вот, я дал ей совет: чтобы бизнес пошел, надо самой производить масло. Но поскольку самостоятельно это делать сложно, найдите поставщика, который делает классное домашнее масло, и это будет вашей фишкой. Для чего я сейчас это рассказал? Потому что именно так я хочу подсказывать людям, работающим в сфере обслуживания!