Николай Тищенко – о том, почему ему не нужны советы Фреймут и как не ссориться с коллегами

Теперь передача на «Новом канале» будет называться «Ревизор с Тищенко», вот-вот начнутся съемки. Мы расспросили ресторатора, как с его появлением изменится проект, а еще – каким он будет ведущим.
В одном из киевских ресторанов, принадлежащих Николаю Тищенко, собралось множество украинских СМИ. Здесь представили нового «Ревизора» – седьмой сезон передачи выйдет уже этой осенью. «Итак, теперь наш ревизор – Николай Тищенко!» – торжественно объявила шеф-редактор проекта Анна Жижа. И появился он – загорелый (только вернулся из Майами), накачанный и счастливый.
«На самом деле я очень добрый человек. Я мухи в своей жизни не обидел!»
Я буду нести знания. Как школа! Делиться своими профессиональными наработками, указывать на грубые ошибки. Буду обращать внимание на качество блюд, на качество дизайна, обслуживание. В отелях – на сервис в целом. Ресторанный бизнес кардинально отличается от отельного: в последнем требований больше, поэтому буду особенно строгим. Ведь в ресторане ты проводишь несколько часов, а в отеле – живешь. Приезжаешь сюда поспать, чтобы никто тебе не мешал, сервис был ненавязчивым, еда – вкусной и вовремя. Чтобы не воняло сигаретами, а прилегающая территория была идеальна. Но в то же время я не хочу быть профессиональным угнетателем. На самом деле я очень добрый человек, мухи в своей жизни не обидел! (Улыбается.)
Не хотел бы никого обижать, но сегодня всем даю советы я. Я же профессионал (с улыбкой).
Дело в том, что я не рассматриваю «Ревизор» как шоу. Для меня это будет частью жизни. И я буду вести себя естественно, органично, как в повседневной жизни.
Честно вам скажу: если бы знал, что «Ревизор» делает такая команда, то я смотрел бы все. Но я не смотрел ничего! Даже когда работал в шоу «МастерШеф», продюсер советовал мне посмотреть эту программу, но я отказывался. Я ведь даже в чужие рестораны не хожу – только в свои. У меня свой путь, я делаю так, как считаю нужным. И «Ревизор» буду вести по-своему.
Да. Мне интересно попробовать себя самостоятельным ведущим. Доказать в первую очередь себе, что я могу больше, чем уже достиг.
Думаю, они будут рады, если к ним приедет человек с таким опытом, как у меня. Я только в Японии был шесть раз! Объездил всю Америку вдоль и поперек. Искренне поделюсь своими знаниями, помогу. Я хочу помочь бизнесу! Очень уважаю людей-трудяг. И не у всех начинающих стартаперов, молодых бизнесменов есть возможность обучиться. Так что не бойтесь, не надо закрывать двери. Не нужно меня выталкивать! Кроме того, я мастер спорта по дзюдо. (Смеется.)
«Если человек с комплексами, то я не психолог, не буду его лечить. И кумовство у меня не проходит»
Я готов ко всему. Буду реагировать адекватно ситуации. Хамить не буду точно, но что-то буду делать так, чтобы хамить потом им не хотелось. Естественно, некоторые будут думать, что мы приехали разрушать их бизнес, закрывать ресторан, в который они, возможно, вложили последние деньги. Вот у меня сегодня в моей кулинарной школе был урок, и девочка мне говорит, что готовит на дому зефир. «Вкусный? – спрашиваю. – А какие ингредиенты?» Главным ингредиентом она назвала масло. Это спорно. Но масло утяжеляет, придает особый сливочный вкус, бархатистость, усиливает вкус молока. Я сразу спросил, что за масло. Она назвала два производителя – дешевый и дорогой. Хотя оба из них по сути своей дешевые. Так вот, я дал ей совет: чтобы бизнес пошел, надо самой производить масло. Но поскольку самостоятельно это делать сложно, найдите поставщика, который делает классное домашнее масло, и это будет вашей фишкой. Для чего я сейчас это рассказал? Потому что именно так я хочу подсказывать людям, работающим в сфере обслуживания!
Никто еще не знает. По условиям контракта, я не распространял информацию до момента пресс-конференции. Для многих это будет сюрпризом.
Все зависит от глубины личности. Если человек с комплексами, то я не психолог, не буду его лечить. И кумовство у меня не проходит. У меня к близким и родственникам жестче требования, чем к чужим. Это основа моего бизнеса, так я его в свое время построил. Поэтому никакого кумовства.
Я хотел бы (не говорю, что будет именно так) начать с развивающихся туристических городков по всей Украине. Думаю, стоит развивать те места, где есть нераскрученные туристические маршруты. Я это подсмотрел в Доминикане. Там туристов возят по маршруту телевизионных американских шоу и говорят: «Вот вы это видите? Звезда была в этом ресторане и заказывала именно это блюдо. И сидела вот на этой лавочке. Вы можете сделать так же!» Я уже тогда понял: классная идея. Таким образом по маршруту движения «Ревизора» мы будем открывать неизведанную часть нашей Украины. У нас ведь очень много красивых мест.
Напоминаем, что «Ревизор с Тищенко» выйдет на «Новом канале»этой осенью. Мы будем следить за всеми новостями.