ТЕЛЕКРИТИКА

Николай Княжицкий наябедничал Юрию Артеменко «про брудну лайку» на NewsOne

Дуся
Журналист Николай Княжицкий не просто возмутился промороликом телеканала NewsOne с Надеждой Савченко, но решил еще обратиться к главе Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрию Артеменко.

«А це правильно, коли канал називає російську брудну лайку «простою людською мовою»? – спрашивает журналист Юрия Атеменко. – Я думав, що людська мова – це гарна українська. Може,  ви хоча б усні зауваження таким каналам робили,  обговорювали і засуджували цей бруд?»

«Шановні члени Нацради пишуть,  що на каналі цього немає, – добавил Николай. – Лише у мережі. Можливо, наша увага загальмує цю "високу творчість"».

Фото: facebook.com

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