Николай Княжицкий наябедничал Юрию Артеменко «про брудну лайку» на NewsOne

Журналист Николай Княжицкий не просто возмутился промороликом телеканала NewsOne с Надеждой Савченко, но решил еще обратиться к главе Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрию Артеменко.
«А це правильно, коли канал називає російську брудну лайку «простою людською мовою»? – спрашивает журналист Юрия Атеменко. – Я думав, що людська мова – це гарна українська. Може, ви хоча б усні зауваження таким каналам робили, обговорювали і засуджували цей бруд?»
«Шановні члени Нацради пишуть, що на каналі цього немає, – добавил Николай. – Лише у мережі. Можливо, наша увага загальмує цю "високу творчість"».
Фото: facebook.com