Николай Княжицкий наябедничал Юрию Артеменко «про брудну лайку» на NewsOne

«А це правильно, коли канал називає російську брудну лайку «простою людською мовою»? – спрашивает журналист Юрия Атеменко. – Я думав, що людська мова – це гарна українська. Може, ви хоча б усні зауваження таким каналам робили, обговорювали і засуджували цей бруд?»

«Шановні члени Нацради пишуть, що на каналі цього немає, – добавил Николай. – Лише у мережі. Можливо, наша увага загальмує цю "високу творчість"».

Фото: facebook.com