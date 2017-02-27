Николай Караченцов срочно госпитализирован после ДТП

Российский актер Николай Караченцов попал в серьезное ДТП в Подмосковье и был госпитализирован, передает Lenta.ru.

По данным полиции, около 19:30 по московскому времени в поселке Загорянский на пересечении улиц Пушкина и Теннисной столкнулись Toyota Highlander и грузовой автомобиль марки «Газель». «По предварительным данным, пострадал один человек», – уточнили в ведомстве, не назвав имени пострадавшего.

Известно, что Караченцов ехал в Toyota в качестве пассажира. По факту аварии начата проверка.

Вместе с Караченцовым в машине находились его родственница Эльза Ивлева и медсестра Наталья Сергеева, которые получили травмы. За рулем Toyota Highlander была жена актера Людмила Поргина. У Николая ушиб головы и небольшая шишка, поэтому у врачей его состояние опасений не вызывает.

Новое ДТП с участием Караченцова произошло ровно через 12 лет после серьезной аварии, в которую он попал в ночь на 28 февраля 2005 года. Тогда артист получил черепно-мозговую травму и пролежал в коме 26 дней. Полностью восстановить речевые функции ему до сих пор не удалось.