Никите Панфилову пробили голову на съемочной площадке

Не секрет, что звезда сериала «Пес» Никита Панфилов не любит прибегать к помощи дублеров. К сожалению, как сообщает life.ru, подобное геройство недавно печально закончилось для 37-летнего артиста: на съемках нового сезона сериала «Пес» коллега пробил ему голову пепельницей. Потерявшему сознание Никите пришлось срочно вызвать скорую помощь. Прибывшие на место медики наложили несколько швов на рану.
«Люблю самостоятельно исполнять трюки, – говорит Панфилов. – Конечно, продюсеры не всегда разрешают рисковать. Но иногда мне удается их уговорить. Так вот, недавно партнер зарядил мне пепельницей так, что я даже ненадолго потерял сознание. Приезжала «скорая», наложили несколько швов».
Заглавное фото: Кино-Театр.РУ