Никите Панфилову пробили голову на съемочной площадке

«Люблю самостоятельно исполнять трюки, – говорит Панфилов. – Конечно, продюсеры не всегда разрешают рисковать. Но иногда мне удается их уговорить. Так вот, недавно партнер зарядил мне пепельницей так, что я даже ненадолго потерял сознание. Приезжала «скорая», наложили несколько швов».

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