ТЕЛЕКРИТИКА

Никите Панфилову пробили голову на съемочной площадке

Дуся
Не секрет, что звезда сериала «Пес» Никита Панфилов не любит прибегать к помощи дублеров. К сожалению, как сообщает life.ru, подобное геройство недавно печально закончилось для 37-летнего артиста: на съемках нового сезона сериала «Пес» коллега пробил ему голову пепельницей. Потерявшему сознание Никите пришлось срочно вызвать скорую помощь. Прибывшие на место медики наложили несколько швов на рану.

Фото: life.ru

«Люблю самостоятельно исполнять трюки, – говорит Панфилов. – Конечно, продюсеры не всегда разрешают рисковать. Но иногда мне удается их уговорить. Так вот, недавно партнер зарядил мне пепельницей так, что я даже ненадолго потерял сознание. Приезжала «скорая», наложили несколько швов».

Заглавное фото: Кино-Театр.РУ



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