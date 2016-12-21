Никита Михалков проиграл суд против журналистов

Ну вот, хотел одиозный российский режиссер немного денег отсудить у «Известий» и холдинга «Федерал Пресс Медиа», но как-то не получилось. Помните, весной этого года я рассказывала вам о том, что Никита Михалков подал в суд на газету «Известия» за статью от 18 сентября 2015 года под заголовком «Михалков будет собирать налог на болванки еще 10 лет»?

Наконец долгая судебная канитель завершилась, и, как передает «Российское агентство правовой и судебной информации», Савеловский суд Москвы в удовлетворении иска Михалкову отказал.

Представители ответчиков сообщили журналистам, что Никита Сергеевич хотел получить от четырех (!), указанных в его иске организаций, по 750 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Вы представьте, в сумме это же три миллиона рублей лишь за две статьи в прессе!

Как следует из материалов дела, поводом для обращения в суд стали две публикации. В сентябре 2015 года на сайте fedpress. ru вышел материал под заголовком «Минкультуры разрешило Михалкову кормиться с налога на болванки еще 10 лет», а «Известия» опубликовали в сентябре 2015 года заметку «Михалков будет собирать налог на болванки еще 10 лет». По мнению истца, названия статей содержат ложные утверждения о том, что однопроцентный сбор от стоимости ввозимых в РФ электронных носителей и устройств поступают лично Михалкову в качестве его дохода, а также не соответствующие действительности заявления о присвоении режиссеру функций по сбору платежей. В холдинге ООО «АйНьюс» (в состав которого входит газета «Известия») отмечают, что в самом материале подробно и достоверно сообщается о продлении государственной аккредитации, дающей Российскому союзу правообладателей (РСП), главой которого является Михалков, полномочия по сбору так называемого налога на болванки. Со стороны «ФедералПресс» было заявлено: поскольку истец является автором фильмов, то уместно предположение о зачислении части поступивших в РСП платежей лично ему.

При этом лингвистическое заключение, составленное по итогам проведения судебной экспертизы, содержит вывод об невозможности установить негативный смысл в тексте заметки «Известий». В то же время эксперты посчитали, что заголовок «ФедералПресс» с фразой «Михалкову разрешили кормиться с налога на болванки» содержит недостоверное утверждение об удовлетворении личных нужд режиссера государственным сбором и имеет признаки негативной информации.

Кстати, ранее Гагаринский суд Москвы отклонил аналогичный иск режиссера Михалкова к РБК на два миллиона рублей, Мосгорсуд признал указанное решение законным.

Пожалуй, пора Михалкову придумать какой-то иной путь заработка – истории с судами у него явно не получаются.

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