ТЕЛЕКРИТИКА

Ни слова об Илоне Маске: в студии «Сніданку з 1+1» побывала Мэй Маск

Спектакль в двух актах

Дуся

Украину посетила Мэй Маск – модель, диетолог и мама героя нашего времени Илона Маска. В Киев она приехала на бизнес-конференцию, а перед этим заглянула в студию «Сніданку з 1+1». Там ее ждала и я.


За кулисами

«Приедет, опаздывает, приехала!» – шепот пиарщиков и журналистов ворвался в робкую тишину студии «Сніданку з 1+1». На мгновение мне даже показалось, что сейчас войдет Рианна.

Чувствовалось, как волновались и ведущие утреннего шоу Руслан Сеничкин и Людмила Барбир

Фото здесь и далее: Ната Боровик

Но тут, к счастью, неожиданно из дверного проема бодро вырвалось: «Гуд морнинг!» – и в студию вошла сама Мэй Маск, мама основателя Tesla и SpaceX.

Миссис Маск появилась как Снегурочка на детском празднике

Шикарная и мерцающая, будто крестная фея. Как и положено, вокруг феи кружились ее помощницы, взяв саму Мэй в плотное кольцо, через которое простым смертным пробиться было почти невозможно.

Миссис Мэй пришла в светло-сером костюме с серебристым поясом и молочного цвета ботильонах. Никогда еще не видела столь изящной обуви белого цвета. Моя жизнь больше не будет прежней.

«Хеллоу! Анбеливыбл!» – залепетал Сеничкин, подбежав с планшетом к миссис Маск.

Тем временем гостья покорно замерла, пока на нее надевали гарнитуру и поправляли ее серебристые локоны.

Лишь одному Сеничкину беспокойно, словно он хочет стать третьим сыном миссис Маск. И я его понимаю.

I акт

Госпожа Мэй появилась в студии.

Ведущие Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, психолог и ведущая бизнес-конференции Marie Claire and work Алла Клименко и Мэй Маск

Коротко об утреннем сюжете. Миссис Маск говорила о том, что нужно работать в удовольствие, что ей постоянно приходится придерживаться диеты, а также о том, как важно быть счастливой. Признаться, ее давно заученные фразы, которые кочуют из одного интервью в другое, звучали совсем ненавязчиво.
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Журналисты, пиар-служба и команда утреннего шоу с открытыми ртами слушали рассказ миссис Маск о том, как она любит фасолевый суп, будто вместо этого им открывали тайну, где спрятаны ключи от новенькой Tesla.

Антракт

Перерыв на новости. Госпожу Мэй попросили остаться и рассказать еще о своих лайфхаках. И Сеничкин снова запорхал вокруг гостьи.

Сама же Мэй Маск во время небольшой паузы много шутила и как ребенок радовалась все новым и новым людям, которых ей подводили, чтобы познакомиться.

«Анбеливыбл, итс импосибл!» – восторженно выкрикнул ведущий и побежал делать селфи с миссис Маск

И тут-то мы подошли к главной интриге: госпожа Маск наотрез отказалась говорить о своем гениальном сыне, а Руслан, видимо, полжизни ждал, чтобы спросить ее именно о нем. Или вы до сих пор думаете, что кому-то интересна эта бизнес-конференция для успешных женщин, на которую приехала миссис Маск?
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«Как быть, что делать? Зрители нам этого не простят!» – терзает себя ведущий.

Пришлось спросить о внуках и планах на Рождество – с расчетом на то, что Мэй Маск не заметит «тонкого» подвоха и расколется. Однако миссис Маск элегантно увильнула, вкратце рассказав обо всех своих детях, кроме Илона.

Почему-то ведущих не заинтересовал сам факт того, что Мэй в свои 69 лет украшает обложки глянцевых изданий и является представителем косметических компаний. А зря!

II акт

Перерыв окончен – и снова работа в удовольствие, десять внуков и прогулки с собакой.

Однако в потоке этих фраз вдруг проскочило что-то реальное. На вопрос о мечтах Мэй Маск неожиданно ответила, что она не мечтатель и никогда им не была. Она трудоголик и предпочитает не строить иллюзий, чтобы потом не разочаровываться, чего и всем желает. И тут глаза ведущих погасли.

И Руслан Сеничкин вернулся в реальность

Занавес!

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