Ни слова об Илоне Маске: в студии «Сніданку з 1+1» побывала Мэй Маск

Шикарная и мерцающая, будто крестная фея. Как и положено, вокруг феи кружились ее помощницы, взяв саму Мэй в плотное кольцо, через которое простым смертным пробиться было почти невозможно.

Миссис Мэй пришла в светло-сером костюме с серебристым поясом и молочного цвета ботильонах. Никогда еще не видела столь изящной обуви белого цвета. Моя жизнь больше не будет прежней.

«Хеллоу! Анбеливыбл!» – залепетал Сеничкин, подбежав с планшетом к миссис Маск.