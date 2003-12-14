Независимость и свобода слова: как убивали украинских журналистов

Вадим Бойко
Коллеги Вадима Бойко, в частности журналист Александр Зорко, связывают убийство с расследованием, которое проводил погибший - об исчезновении денег коммунистической партии после развала Советского союза.
Следствие по нераскрытому делу возбуждалось 3 раза, и каждый раз прекращалось. В 2001 году судмедэксперт и политический эмигрант Валерий Ивасюк вернулся в Киев из Англии для того, чтобы дать показания по «делу Гонгадзе», однако он также заявил, что располагает сведениями и о гибели Вадима Бойко. Ивасюк был тем человеком, который заявил, что обезглавленное тело, обнаруженное под Киевом в 2000 году, принадлежит Георгию Гонгадзе, и именно он утверждал, что Вадим Бойко был мертв до того, как в квартире произошел взрыв (из интервью «Украинской Правде»). В том же интервью Ивасюк утверждал, что на мать Вадима Бойко было совершено два покушения, а младшая сестра журналиста попала в реанимацию вследствие деятельности Вадима. Также Ивасюк приводит две версии причин убийства Вадима Бойко - расследование дела о незаконной торговле оружием и незаконной приватизации гостиницы «Лыбидь» некоторыми лицами из украинского правительства. Однако по итогу предоставленные сведения остались в стенах комиссии, которой отчитывался Ивасюк. Дело остается закрытым - «в ходе расследования не установлено лиц, причастных к его смерти».
Владимир Иванов
14 апреля 1995 недалеко от автомобильной стоянки взрывом был убит главный редактор газеты «Слава Севастополя» Владимир Иванов. Взрывное устройство было заложено в контейнер для мусора - как установит следствие, 400 грамм тротила. Владимир Иванов погиб не сразу - после взрыва он прожил в реанимации еще четыре дня. Данные разнятся - кто-то говорит, что ему ампутировали ноги, а кто-то - что как раз из-за отказа врачей от ампутации и наступила смерть от сепсиса. Один раз он пришел в сознание, но вскоре опять впал в кому. Взрывом также оторвало руку случайному прохожему.
Сын Владимира Иванова, Андрей, рассказывает:
«Он вышел из подъезда вместе с соседом. Примерно в пятидесяти метрах от перекрестка к соседу подошел какой-то мужчина и остановил его, а отец пошел дальше. Он не обратил внимания на мусорный бак, который появился возле дороги ночью. Позже следствие установило, что в контейнере находилась взрывчатка — около 400 граммов тротила. Кстати, люди видели, как после взрыва по крыше бежали двое неизвестных: по всей видимости, именно они управляли устройством».
Причиной гибели Иванова называют его деятельность против местной коммерческой мафии, протест против строительства нефтеперерабатывающего завода компании «Югторсан» и поддержку идеи свободной экономической зоны в Крыму, которая бы усилила независимость некогда автономной республики. Сотрудники Иванова вспоминают многочисленные обыски редакции издания, похищение диктофонов и рукописных записей. Также от инсульта умер ночной охранник во время проникновения в редакцию неизвестных лиц. В больницу, где находился пока еще живой журналист, поступали звонки с угрозами, что если Иванов выживет, то следующий взрыв прогремит в палате.
Существует мнение, что убийство Иванова стало показательной казнью - количество острых критических статей севастопольских журналистов резко уменьшилось, и все резонансные журналистские разоблачения не получили продолжения - как и расследование убийства. Дело «висело» 2 года, но в итоге было закрыто. Юрист, приближенный к следствию, рассказывает, что «некоторые должностные лица в Севастополе сделали все, чтобы следствие не двигалось».
Виктор Фрелих
В 1988 году в Черновцах началось массовое облысение детей. У некоторых малышей пострадала печень, дыхательные пути и центральная нервная система. Виктор Фрелих, внештатный корреспондент газеты«Молодий Буковинець» и глава экологической организации «Зелене відродження Буковини», состоял в комиссии по расследованию причин неизвестной болезни. Основная версия Фрелиха - причастность советских (тогда еще) военных, вывозивших через Черновцы ракеты, из-за которых произошло выделение токсичного ракетного топлива.
Как и в случае с чернобыльской трагедией, местные власти максимально препятствовали утечке какой-либо информации из зоны поражения. Группа экологов под руководством Фрелиха готовила полный доклад, однако свидетели постоянно меняли свои показания. Журналистка Людмила Чередарик, которая работала в составе группы вместе с Фрелихом, пишет: «О том, что причина случившегося в Черновцах – разлившееся ракетное топливо, на Буковине начали говорить еще осенью 1988 г. В ноябре жители с улицы Тараса Шевченко написали в милицию о прохождении по ней июльской ночью тягачей «с ракетами», остановившихся «из-за какой-то аварии». Позже всем жителям улицы пришлось заполнять анкеты, в которых они клялись, будто ничего не видели и не слышали». Расследование заняло больше 5 лет.
Виктор Фрелих говорил, что версия с ракетным топливом будет дорого ему стоить. 24 мая 1995 он скончался от почечно-печеночной недостаточности, вызванной отравлением неизвестным веществом. Незадолго до смерти Фрелиху поступали звонки с угрозами. Все материалы его расследования исчезли.
Юрий Османов
В ночь с 6 на 7 ноября 1993 был избит Юрий Османов, публицист и главный редактор информационного вестника Национального движения крымских татар«Арекет». Официальная версия расследования - ограбление, однако его личные вещи тронуты не были. На следующий день от полученных травм он скончался.
В 1990 году Юрий Османов был назначен исполняющим обязанности председателя Государственного комитета по делам депортированных народов и добился финансирования из бюджета СССР программы по возвращению крымских татар на исторические земли после репрессий и депортации 1944 года.
У Юрия Османова был продолжительный конфликт с главой Меджлиса Мустафой Джемилевым, который отказывался сотрудничать с советской властью несмотря на достигнутые Османовым соглашения, придерживаясь радикальной и агрессивной позиции. После гибели Османова все дела по репатриации крымских татар перешли к Мустафе Джемилеву.
Существует мнение, что смерть Юрия Османова привела к сворачиванию процессов развития и реабилитации крымско-татарского народа в уже независимой на тот момент Украине.
Игорь Грушецкий
10 марта 1996 возле собственного дома в Черкассах было найдено тело корреспондента газеты «Украина-Центр» Игоря Грушецкого. Журналист был убит ударом в затылок. Незадолго до смерти Игорь Грушецкий рассказал неустановленным лицам, что дает показания по криминальному делу, возбужденному против сына выкопоставленноо черкасского милиционера. Дома у журналиста были найдены документы криминального содержания из милицейских архивов.
Владимир Бехтер
В 1997 году одесские милиционеры до смерти избили Владимира Бехтера, старшего редактора одесской«Гостелерадиокомпании», бывшего журналиста газеты «Вечерняя Одесса». Милиция задержала журналиста якобы за попытку разбить витрину магазина. После избиения его доставили в отделение без оказания медицинской помощи. В больницу Владимир Бехтер был направлен только на вторые сутки.
Газета «Вечерняя Одесса» сообщает, что Владимир Бехтер специализировался на освещении деятельности правоохранительных органов.
Борис Деревянко
11 августа 1997, спустя несколько месяцев после гибели Владимира Бехтера, по дороге на работу был застрелен Борис Деревянко, главный редактор газеты «Вечерняя Одесса». Исполнитель, Александр Глек, был задержан и приговорен к пожизненному заключению. Предположительно повесился в тюрьме. Одной из причин заказного убийства называют жесткую критику мэра ОдессыЭдуарда Гурвица.
Заказчик был задержан спустя 14 лет после убийства - в 2011 году. По мнению следствия, убийство журналиста заказал Василий Марьянчук, глава банды, названной по его фамилии. Марьянчук находился с 1999 в СИЗО. Причиной убийства называют расследование коррупции и конфликтов вокруг Черноморского морского пароходства.
Петр Шевченко
14 марта 1997 в заброшенной котельной неподалеку от аэропорта Жуляны был найден повешенным Петр Шевченко, журналист газеты«Киевские ведомости». Милиция сразу предложила версию самоубийства, однако коллеги Петра Шевченко отрицали такую возможность.
Смерть журналиста связывают с серией публикаций о коррупции, в частности о конфликте между мэром Луганска Алексеем Даниловым и генерал-майором Юрием Землянским, начальником СБУ в Луганской области.
Сергей Киселев, коллега Петра Шевченко, сообщал, что в последние месяцы жизни журналист опасался за свою жизнь, утверждал, что «над ним сгущаются тучи», телефон находится на прослушке. В поезде, на котором ехал журналист, к нему подходили неизвестные люди, пытались что-то узнать.
Журналист оставил предсмертную записку, в которой обвинил спецслужбы в преследовании и сообщил, что уходит из жизни добровольно.
Виталий Коцюк
В ночь с 4 на 5 июля от ожогов 1 и 2 степени скончался редактор раздела культуры газеты «День» Виталий Коцюк. В больнице журналист успел рассказать, что на него в электричке напали неизвестные люди. Они вывели его из вагона, избили, отобрали деньги и документы, облили горючей смесью и подожгли. Утром Виталия нашел прохожий, который отдал ему свою одежду. Журналист добирался домой самостоятельно.
Позже в редакцию газеты «День» обратилась женщина, которая рассказала, что приобрела у неизвестного человека документы и блокноты с записями, которые были опознаны как принадлежащие журналисту. Дипломат Виталия найден не был.
Следствие было закрыто. Официальная причина - поражение электрическим током вследствие высокой влажности.
Владимир Кательницкий
8 июля 1997 был убит правозащитник, журналист и религиозный деятель Владимир Кательницкий, создатель комитета защитыИвана Демьянюка (которого обвиняли в пособничестве нацистам и массовым убийствам в концлагере Собибор). На теле Владимира было обнаружено 13 колотых ран в районе сердца. Также была убита 80-летняя мать Кательницкого.
Брат Кательницкого, Николай, рассказывает:
«Вечером 7 июля я с ним разговаривал по телефону. На второй и третий день телефон не отвечал. Я поднял тревогу. 10 июля утром обратился в районную милицию, написал заявление, но правоохранители не торопились. Когда стал решительно настаивать, чтобы открыли квартиру, меня избили и бросили в камеру. Вечером ко мне прислушались и прислали пожарную машину с лестницей, чтобы попасть в квартиру через окно. Мне и моей сестре не показали в тот вечер ни маминой квартиры, ни тел родных. Когда же через несколько дней позволили осмотреть помещение, я был поражен разгромом в квартире. Все было перевернуто вверх дном, на полу разбросаны порнографические фото. Мой брат - глубоко верующий человек, а его пытались опорочить. Нашей сестра видела оперативную съемку сразу после проникновения милиции в квартиру. Она видела, что все было на своих местах, только везде были следы крови. Из квартиры ничего не взяли, исчезли только рукописи, некоторые статьи, документы».
По воспоминаниям близких, Владимира Кательницкого постоянно преследовали, угрожали и избивали за выпады в сторону Московского Патриархата и расследование расстрелов в Бабьем Яре.
Вячеслав Черновол
25 марта 1999 погиб Вячеслав Черновол, политический деятель и журналист. Причиной гибели стало столкновение автомобиля, в котором находился Черновол, с грузовиком.
Министр внутренних дел Юрий Кравченкоеще до официальных результатов следствия заявил, что политик и его водитель погибли в результате несчастного случая, однако представители партииНРУ («Народный Рух Украины», лидером которой был Черновол) отстаивали версию политического убийства.
Дело о гибели Черновола на протяжении 15 лет открывалось и закрывалось. Николай Степаненко, возглавлявший следственную комиссию НРУ, обнаружил, что после столкновения Черновола и его водителя добивали кастетами. Один из свидетелей, находившихся в грузовике, внезапно скончался от сердечного приступа спустя год, однако во время одного из расследований его тело эксгумировали и оказалось, что он был отравлен, а его история болезни - уничтожена.
Сын погибшего Тарас Черноволсвязывал убийство с президентскими выборами 1999 года и тем, что Вячеслав Черновол своей принципиальностью и неподкупностью мешал слишком многим людям.
В 2011 году тело Вячеслава Черновола было эксгумировано для повторной судмедэкспертизы. В 2014 году суд закрыл дело о гибели Вячеслава Черновола, признав его несчастным случаем.
Игорь Бондарь
16 мая 1999 в Одессе был расстрелян директор телекомпании «АМТ» Игорь Бондарь и председатель Арбитражного суда Борис Вихров. Жертвы находились в автомобиле Вихрова. Двое убийц поджидали их возле дома.
Борис Вихров работал над делами о мошенничестве одесского городского головы Руслана Боделана. Иск о возбуждении дела передал Вихрову пропавший в 1998 году юристСергей Варламов, чье тело, замурованное в гараже, нашли только спустя 7 лет. Игорь Бондарь как тележурналист освещал поиски Варламова.
Заказчики или исполнители задержаны не были.
Марьяна Черная
24 июня 1999 была найдена повешенной старший редактор телеканала «СТБ» Марьяна Черная(Мирослава Майорчук). В квартире были обнаружены письма и предсмертные записки, содержание которых не разглашается.
Журналистка работала над проектом «Выборы-99»и готовила аналитические материалы для передачи«Право выбирать». До этого она была вчисле создателей проекта «Сектор тени», известном своими разоблачающими репортажами о коррупции. За несколько дней до смерти Марьяна Черная жаловалась на давление со стороны представителей различных политических сил, попытки перекупить ее и многочисленные угрозы.
Официальная версия следствия - самоубийство.
Василий Чудик
18 июля 1999 в подъезде собственного дома было обнаружено тело Василия Чудика, барда и программного директора радио«Независимость». Тело нашла мать журналиста.
Официальная версия следствия - смерть в результате несчастного случая. В темноте журналист ударился о застекленные двери шкафа, который стоял в подъезде, перерезал артерию и истек кровью. Дело закрыто.
Юлий Мазур
30 ноября 2000 на пустыре был найден мертвым главный редактор газеты «Юг» Юлий Мазур. Причина смерти - отравление неизвестным веществом.
За последние два года жизни по свидетельствам близких на Юлия Мазура трижды нападали и избивали неизвестные лица.
Игорь Александров
3 июля 2001 в своем офисе в Славянске был избит генеральный директор телерадиокомпании «Тор»и учредитель газет «Я сама» и «Технополис» Игорь Александров. 7 июля он скончался не приходя в сознание.
Главная версия следствия - траическая ошибка. Наемный убийца перепутал Александрова с другим лицом. Однако сын жертвы обвинил следствие в умышленном укрывательстве настоящих причин убийства Игоря Александрова, «который в последнее время выпустил в эфир серию передач о коррумпированности власти, и по всем сведениям готовил такие передачи и далее».
Владимир Ефремов
14 июля в автокатастрофе погиб днепропетровский корреспондент Института массовой информации Владимир Ефремов. Его автомобиль сгорел вследствие столкновения с грузовиком марки «МАЗ». У Ефремова был конфликт с влиятельными людьми, поэтому следствие не исключало версию заказного убийства.
Дочь Владимира Ефремова рассказывала:
«В последнее время были какие-то странные звонки, отец очень сильно переживал. Около месяца назад к нему приезжали следователи из Америки по делу Павла Лазаренко. Был допрос, и он дал свое согласие ехать свидетелем по этому делу в США. Кроме того, приближалось к концу серьезное дело, которое он должен был выиграть - дело против Днепропетровского областного совета. Накануне отцу позвонили из посольства Франции в Украине и пригласили в Киев на торжества по случаю национального праздника Франции. Разговор как-то странно прервался, и телефон вообще перестал работать».
5 октября 2001 года в газете «Голос Украины»Владимир Ефремов писал: "Впервые за тридцать лет журналистского стажа пишу потому, что боюсь. Боюсь глупой смерти. Но еще больше боюсь, что ее потом спишут на случайную «встречу с наркоманами», банальное «убийство с целью ограбления» или очередную «трагическую автокатастрофу».
Владимир Карачевцев
14 декабря 2003 Владимира Карачевцева, заместителя главного редакторагазеты «Курьер» нашли дома повешенным на ручке холодильника. Журналиста обнаружила бывшая жена.
Владимир Карачевцев вместе с главным редактором газеты Игорем Енинымработал над освещением темы коррупции среди высших должностных лиц Мелитополя. Самого Енина избивали неизвестные, а незадолго до смерти Владимиру Карачевцеву поступали сообщения с угрозами.
Дело не раскрыто.
Василий Климентьев
11 августа 2010 пропал без вести главный редактор харьковской газеты «Новый стиль» Василий Климентьев. По последним данным он отправился сфотографировать дом начальника налогового управления Станислава Денисюка. После этого Климентьева больше не видели.
Исчезновение журналиста связывают с несколькими причинами - публикацией материалов о коррумпированных чиновниках, в частности Станиславе Денисюке и заместителе прокурора Сергее Хачатряне, и с накопившимися долгами влиятельным лицам. Есть также версия об инсценировке собственного похищения.
На сегодняшний день об исчезновении Василия Климентьева ничего не известно.
Олесь Бузина
16 апреля 2015 возле своего дома был застрелен писатель и журналист Олесь Бузина. За месяц до своей гибели журналист рассказывал об угрозах в свой адрес. Ответственность за убийство взяла организация«Украинская повстанческая армия».
18 июня 2015 были задержаны трое подозреваемых - активистов ультраправого движения. Один подозреваемый был отпущен в связи с недоказанностью. 25 марта 2016 остальные фигуранты дела были отпущены под домашний арест.
Мать Олеся Бузины сообщает, что власти не хотят наказывать виновных.
Павел Шеремет
20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля был убит исполнительный директор издания«Украинская правда» Павел Шеремет. Автомобиль, за рулем которого находился журналист, принадлежал владелице издания и гражданской жене Павла ШереметаАлене Притуле. В момент взрыва ее не было в автомобиле.
Павел Шеремет скончался в машине скорой помощи от кровопотери и травм, не совместимых с жизнью. В убийстве журналиста подозреваются российские спецслужбы.