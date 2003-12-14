Независимость и свобода слова: как убивали украинских журналистов

Брат Кательницкого, Николай, рассказывает:

«Вечером 7 июля я с ним разговаривал по телефону. На второй и третий день телефон не отвечал. Я поднял тревогу. 10 июля утром обратился в районную милицию, написал заявление, но правоохранители не торопились. Когда стал решительно настаивать, чтобы открыли квартиру, меня избили и бросили в камеру. Вечером ко мне прислушались и прислали пожарную машину с лестницей, чтобы попасть в квартиру через окно. Мне и моей сестре не показали в тот вечер ни маминой квартиры, ни тел родных. Когда же через несколько дней позволили осмотреть помещение, я был поражен разгромом в квартире. Все было перевернуто вверх дном, на полу разбросаны порнографические фото. Мой брат - глубоко верующий человек, а его пытались опорочить. Нашей сестра видела оперативную съемку сразу после проникновения милиции в квартиру. Она видела, что все было на своих местах, только везде были следы крови. Из квартиры ничего не взяли, исчезли только рукописи, некоторые статьи, документы».