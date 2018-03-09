Невозможное возможно: робот, который собирает кубик Рубика за 0,38 секунды

Инженеры Бен Кац и Ди Карло разработали робота, который улучшил результат предыдущего рекордсмена на 40 процентов.
На сегодняшний день 0,38 секунды — это рекордное время, хотя официально оно еще не подтверждено. Об этом пишет N+1.
Новый робот использует камеру, которая передает снимки текущего положения сторон кубика Рубика на компьютер. Система определяет расстановку деталей, после чего вычисляет оптимальный алгоритм сбора головоломки.
Кубик Рубика был изобретен еще в 1974 году, однако головоломка до сих пор пользуется большой популярностью. Люди, увлекающиеся скоростной сборкой кубика Рубика, называются спидкуберами, а сам процесс — спидкубингом (от английского speedcubing).
Сегодняшний рекорд принадлежит американцу Лукасу Эттеру, который в ноябре 2015 года собрал головоломку за 4,904 секунды. Аналогичные соревнования также проводятся среди роботов: до сих пор неофициальным «чемпионом» считался робот инженеров из компании Infeon. В 2016 году он собрал кубик Рубика за 0,637 секунды. Однако теперь Кац и Ди Карло разработали робота, который улучшил результат предыдущего рекордсмена на 40 процентов.
Фото: Ben Katz / YouTube
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