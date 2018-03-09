Невозможное возможно: робот, который собирает кубик Рубика за 0,38 секунды

На сегодняшний день 0,38 секунды — это рекордное время, хотя официально оно еще не подтверждено. Об этом пишет N+1.

Новый робот использует камеру, которая передает снимки текущего положения сторон кубика Рубика на компьютер. Система определяет расстановку деталей, после чего вычисляет оптимальный алгоритм сбора головоломки.