Невеста Кличко показала подросшую дочь и рассказала об отношениях с Владимиром

В общем, фото Хайден подписала так: «Отсутствие колец не означает конец отношений. Благословлена быть с моей чудесной семьей».

Дело в том, что Хайден не носит кольцо, которое ей подарил Владимир. И это вовсе не мешает их отношениям, хотя многие СМИ подозревают обратное, ведь пару давно не видели на публике вместе.

Как бы там ни было, их дочь Кайя Евдокия ведет себя как истинная девушка: то хмурится, то плачет, то смеется.