Невеста Кличко показала подросшую дочь и рассказала об отношениях с Владимиром

Сидела я, листала ленты социальных сетей и наткнулась на страничку Хайден Панеттьери в Twitter. Кроме селфи с голливудскими коллегами я увидела прекрасные семейные фото и поняла, что возлюбленная Владимира Кличко наконец-то радуется материнству! Ведь у Хайден, как вы помните, была затяжная послеродовая депрессия, от которой она усиленно лечилась.
В общем, фото Хайден подписала так: «Отсутствие колец не означает конец отношений. Благословлена быть с моей чудесной семьей».
Дело в том, что Хайден не носит кольцо, которое ей подарил Владимир. И это вовсе не мешает их отношениям, хотя многие СМИ подозревают обратное, ведь пару давно не видели на публике вместе.
Как бы там ни было, их дочь Кайя Евдокия ведет себя как истинная девушка: то хмурится, то плачет, то смеется.
Пускай и родители маленькой красотки тоже побольше радуются вместе.
Фото: Twitter/hayden panettiere