Невеста Гвинет: стали известны подробности свадьбы голливудской актрисы

«Не всем вагинальные тренажеры оказались плохи», – шутят поклонники белокурой дивы. Шутки шутками, но до свадьбы Гвинет осталось всего ничего. Так, уже 29 сентября голливудская актриса станет законной женой продюсера Брэда Фелчака, – сообщает The Sun.

Известно также, что бракосочетание пары состоится в роскошном особняке актрисы, расположенном в Хэмптонсе. Празднование продлится два дня, его программа предусматривает самые разнообразные развлечения для гостей.