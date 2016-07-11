Невеста Гвинет: стали известны подробности свадьбы голливудской актрисы

Известная американская актриса Гвинет Пэлтроу, на которую не так давно подали в суд за некачественные вагинальные тренажеры, обрадовала фанатов хорошей новостью. Невеста Гвинет наконец-то определилась с местом и датой свадьбы.
«Не всем вагинальные тренажеры оказались плохи», – шутят поклонники белокурой дивы. Шутки шутками, но до свадьбы Гвинет осталось всего ничего. Так, уже 29 сентября голливудская актриса станет законной женой продюсера Брэда Фелчака, – сообщает The Sun.
Известно также, что бракосочетание пары состоится в роскошном особняке актрисы, расположенном в Хэмптонсе. Празднование продлится два дня, его программа предусматривает самые разнообразные развлечения для гостей.
Примечательно, что актриса всячески подчеркивает, что эта свадьба для нее первая. Несмотря на то, что Пэлтроу уже была замужней женщиной. Хотя, никаким подобным торжеством ее прошлое бракосочетание отмечено не было.
Напомню, Пэлтроу и 46-летний продюсер «Американской истории ужасов» Фелчак обручились еще в ноябре прошлого года. Пара познакомилась во время съемок сериала «Лузеры» 2014 года. До этого Гвинет была 11 лет замужем за музыкантом Крисом Мартином, с которым официально развелась в июле 2016-го. У экс-супругов есть двое общих детей – 13-летняя дочь Эппл и 11-летний сын Мозес.