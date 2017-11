Канадскую журналистку затравили фразой с сексуальным подтекстом

Канадский колледж Мохок обеспокоен ситуацией, которая произошла с репортером местного канала Бритт Диксон (Britt Dixon). По словам журналистки, студенты учебного заведения, в котором она брала интервью, дважды за день подвергли ее сексуальным домогательствам. О произошедшем Бритт рассказала в своем Twitter.

Как сообщает Диксон, когда она брала интервью у студентов в кампусе, один из них прямо на камеру выкрикнул аббревиатуру FHRITP (f*ck her right in the pussy). Позднее эта ситуация повторилась, но уже с другим студентом.

Выражение имеет явный сексуальный подтекст и было расценено журналисткой как сексуальное домогательство. Но, как отмечается, эту фразу часто используют в тех случаях, когда собеседник хочет подчеркнуть бессмысленность разговора.

Администрация колледжа на данный момент проводит внутреннее расследование, а виновных, вероятно, ждет отчисление.

Днем позже Бритт Диксон снова услышала аббревиатуру FHRITP в свой адрес во время интервью с полицейскими около их штаб-квартиры в Гамильтоне. Стражи порядка сразу задержали мужчину, который выкрикивал оскорбительную фразу. Теперь его ждет суд за нарушение общественного порядка.