ТЕЛЕКРИТИКА

Неудачная шутка о сексе закончилась для китайской блогерши арестом

Дуся

19-летняя девушка из Китая заявила, что займется сексом с кем угодно, и указала номер в гостинице, где ее следовало искать. Но все обернулось не так, как предполагала шутница.


Йе Моуйи работает юристом. В конце февраля она решила отдохнуть, приехав на популярный курорт в Санью, который находится на юге Китая. Моуйи написала в крупном групповом чате приложения WeChat, что предлагает желающим переспать с ней бесплатно. Также девушка указала название отеля и номер комнаты.

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Неизвестно, на что рассчитывала Йе, но уже через час к отелю начали стягиваться люди, согласившиеся на предложение девушки. Кто-то пытался выяснить подробности о гостье на ресепшене, некоторые сразу шли к номеру девушки.

Люди постоянно стучали в дверь номера Моуйи и звонили администраторам. Они не только напугали Йе, но и стали мешать нормальной работе отеля. Девушка удалила свои сообщения из чата и написала, что просто пошутила, но это не подействовало. Сообщается, что в общей сложности к отелю пришли три тысячи человек.

Выбрав подходящий момент, персонал отеля помог Йе Моуйи выбраться из номера и сесть в такси. Спустя еще час в отель приехала полиция, получившая сообщение, что в номере находится девушка, публично предлагающая секс-услуги.

Правоохранительные органы обнаружили Йе в гостинице местного аэропорта уже на следующий день и доставили в полицейский участок. Во время суда девушка призналась, что писала в чате, будто готова заняться сексом с любым желающим, чтобы привлечь внимание подписчиков к своему блогу. Суд признал это проституцией и приговорил Йе к аресту на 15 суток и штрафу в 500 юаней (две тысячи гривен).

Более того, шутнице заблокировали аккаунт в главной китайской социальной сети Weibo, так что теперь вместо блогерства ей следует серьезно заняться юриспруденцией.

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