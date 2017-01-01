Неудачная шутка о сексе закончилась для китайской блогерши арестом

Неизвестно, на что рассчитывала Йе, но уже через час к отелю начали стягиваться люди, согласившиеся на предложение девушки. Кто-то пытался выяснить подробности о гостье на ресепшене, некоторые сразу шли к номеру девушки.

Люди постоянно стучали в дверь номера Моуйи и звонили администраторам. Они не только напугали Йе, но и стали мешать нормальной работе отеля. Девушка удалила свои сообщения из чата и написала, что просто пошутила, но это не подействовало. Сообщается, что в общей сложности к отелю пришли три тысячи человек.