ТЕЛЕКРИТИКА

Netflix рекламирует сериал с помощью гигантской матки, заметной из космоса

Дуся

Новый просветительский сериал Netflix о половом созревании получил впечатляющую рекламу, ширина охвата которой позволяет надеяться на увеличение аудитории с помощью инопланетян.

Художник Стэн Стад нарисовал на поле в округе Вентура (Калифорния, США) гигантскую матку. Рисунок наводит на мысли о таинственных изображениях в пустыне Наска или кругах, которые странным образом появляются на полях среди посевов. В данном случае изображение женской репродуктивной системы должно привлечь внимание к 10-серийной анимированной комедии, посвященной "неуклюжим годам полового созревания", пишет Designtaxi.

Главными героями сериала "Большая матка" являются реальные люди - Ник Кролл и Эндрю Голдберг. Акция разработана, чтобы отметить выход сериала на экраны и актеры приедут на поле, чтобы отпраздновать окончание работы над комедией. 

Таким образом Netflix удалось добиться, что несмотря на пикантность темы гигантский рисунок выглядит пристойным, хотя и несколько непонятным.

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